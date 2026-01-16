Farándula

La música vuelve a abrazar a Felipe Contreras en su momento más difícil

Un gesto solidario le devuelve esperanza al músico Felipe Contreras

Por Silvia Núñez

El músico Felipe Contreras, exintegrante de la recordada banda Escats, al fin tiene la silla de ruedas que tanto necesitaba y que trae un poco de alivio y esperanza en medio de su lucha por la salud

Este jueves 15 de enero un grupo de integrantes de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE) se hizo presente al albergue para entregársela.

Se trata de una nueva silla de ruedas eléctrica, elaborada en fibra de carbono, una herramienta fundamental para mejorar su calidad de vida luego de los derrames cerebrales que sufrió y que lo tienen sin movilidad en la mitad de su cuerpo.

El músico Felipe Contreras recibió su nueva silla de ruedas este jueves. Acá junto a su hija Daniela Contreras; Carlos Chaves, vicepresidente de AIE; Edín Solís, presidente de ACAM; Esteban Monge, presidente de AIE y Marco Arias, tesorero de AIE.
El músico Felipe Contreras recibió su nueva silla de ruedas este jueves. Acá junto a su hija Daniela Contreras; Carlos Chaves, vicepresidente de AIE; Edín Solís, presidente de ACAM; Esteban Monge, presidente de AIE y Marco Arias, tesorero de AIE. (Cortesía/Cortesía)

La familia de Contreras había solicitado ayuda para poder adquirir este equipo, indispensable para su movilidad diaria, y tras conocer su situación, la Junta Directiva de AIE decidió actuar con prontitud.

Así lo explicó Marco Arias Castro, tesorero de la asociación, quien aseguró que se trató de un respaldo necesario para un artista muy querido por los costarricenses.

A la entrega también asistió Edín Solís, presidente de ACAM (Asociación de Compositores y Autores Musicales), quien celebró que la ayuda llegara a quien realmente la necesita y destacó el trabajo conjunto que ambas asociaciones han desarrollado durante años en beneficio del gremio musical de Costa Rica.

Por su parte, Esteban Monge, presidente de AIE, recordó la importancia de que los músicos se asocien y se apoyen entre sí, pues este tipo de ayudas sociales solo son posibles gracias a la gestión colectiva y solidaria del sector.

Felipe Contreras y su hermano Giovanni Contreras, exmúsico de Escats
Así lucía Felipe Contreras antes de los derrames y cuando tocaba en los escenarios. (redes/Facebook)

Durante la entrega también estuvo presente Daniela Contreras, hija del bajista y arreglista, quien se mostró muy agradecida con los miembros de los asociación.

Un gesto que demuestra que, cuando la música une, la solidaridad suena más fuerte. Igualmente, si usted quiere seguir ayudando al bajista está el número de SINPE 84109568.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

