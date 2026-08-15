La nueva reina que representará a Costa Rica en el “Miss Universo asiático” tiene 29 años y dos profesiones

Costa Rica ya eligió a su representante del 2026 para el Miss Grand International, famoso certamen de belleza popularmente conocido como el “Miss Universo asiático”.

La modelo Catalina Murillo fue elegida el pasado miércoles como miss Grand Costa Rica 2026, título que le permite participar en el concurso internacional que será en la India.

Murillo tiene 29 años, es vecina de San Isidro de Heredia y es graduada en dos carreras: Dirección de Empresas por la UCR y Marketing Digital por una universidad española.

Catalina Murillo es Miss Grand Costa Rica 2026. (Instagram/Instagram)

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Cata es bastante conocida entre los seguidores de concursos de belleza porque tiene una amplia y exitosa trayectoria en ese tipo de procesos. ¡Conózcala!

¿Quién es Catalina Murillo?

Soy una mujer superdisciplinada, perseverante, muy extrovertida. Desde pequeñita siempre me ha encantado todo lo que tiene que ver con el mundo de la belleza.

Soy empresaria. Tengo mi propia empresa de creación de contenido profesional para marcas. Además, me gusta mucho el mundo de los negocios. Soy apasionada por correr; me encanta y tengo mi propia fundación donde ayudamos a niños de escasos recursos.

¿Cómo se vincula con el modelaje y los certámenes?

Inicié cuando tenía 16 años en el mundo del modelaje. Empecé en una agencia haciendo pasarelas. En los certámenes comencé cuando tenía 20 años con Miss América Latina y de ahí he participado en ocho concursos más, de los cuales cinco han sido internacionales.

Catalina Murillo tiene amplia trayectoria en modelaje y concursos de belleza. (Instagram/Instagram)

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¿Qué le atrae de esas competencias?

A los 7 años, mis papás me llevaron al Miss Costa Rica en el que participó Leonora Jiménez, y desde entonces siempre tuve la idea de estar en uno de esos escenarios. Eso fue una de las cosas que quería realizar en mi vida y aproveché las oportunidades. Esto me ha hecho crecer mucho y aprender en lo laboral y en lo personal.

Atleta Muy comelona Impacto social Su deporte favorito es correr; de hecho, se está preparando para su primera maratón en diciembre, en Valencia, España. La comida es una de las cosas que más feliz la hace. La gastronomía japonesa es su favorita. En el 2022 creó Fundación Oneira, una organización sin fines de lucro encargada de ayudar a niños, adultos mayores y familias en riesgo social.

¿Qué característica suya le ha ayudado a tener éxito en ese mundo?

Son dos: Primero, soy disciplinada y perseverante porque soy superperfeccionista y me gusta hacer todo al pie de la letra. Creo que eso me distingue mucho de las demás y lo otro es mi esencia. Siempre trato de transmitir esa esencia y mi personalidad.

¿Por qué participó en el Miss Grand Costa Rica?

Antes del Miss Grand, participé en el Miss Costa Rica (2023), pero son concursos completamente distintos. Miss Grand es más show: expresividad y actitud extrovertida. Tenía aspectos que sentí que iban más de la mano con quien soy y con mi personalidad.

Catalina Murillo dice que correr es uno de sus grandes pasatiempos. (Instagram/Instagram)

Llegó al Miss Grand como favorita para ganar. ¿Se sentía triunfadora?

Desde el día uno, uno tiene que visualizarse con esa corona y creérselo y entrar pensando que es la reina; eso sí, siempre con mucha humildad. Pero sí, entré con una meta clara y era ganar.

¿Piensa participar en el Miss Universo Costa Rica?

Con este título finalizo mi trayectoria. Es la cerecita en el pastel. El Miss Grand International es el escenario internacional más grande que hay desde mi punto de vista. Con esto culmino.

Por su trayectoria, uno imaginaría que ya está lista para competir en setiembre en el Miss Grand International en India…

A pesar de que estoy y me siento muy preparada, siempre hay aspectos que trabajar y mejorar en pasarela, proyección y oratoria.

Catalina Murillo es sumamente elegante. (Instagram/Instagram)

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¿Qué tipo de mujer costarricense quiere representar en la India?

A una mujer explosiva, que trabaja muy duro y está enfocada. A una mujer trabajadora y persistente.

¿Soltera o emparejada?

Tengo novio desde hace cuatro meses y él me ha apoyado un montón durante esta competencia. Yo no creo en lo que dicen de “la maldición de las misses” (que quedan solteras tras ganar un título de belleza). Eso conmigo no aplica. Aquí tocamos madera.