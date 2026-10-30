La palabra “mae” le provoca un burumbún a Tavo Gamboa con seguidora que hasta lo mandó a buscar a Dios

Sin risas y sin bromas, el comediante Gustavo “Tavo” Gamboa frenó en seco este jueves a una mujer que lo mandó a buscar a Dios por una conversación que abordó en redes con su hijo mayor, Saúl.

Hace unos días, Tavo contó en Instagram que el primero de sus dos hijos le consultó si le podía decir “mae”. El tema lo abordó en un video de Instagram con su hijo Saúl cerca de él.

Tavo Gamboa le respondió a mujer que lo mandó a buscar a Dios. (Instagram/Instagram)

El asunto provocó una gran disconformidad por parte de una de sus seguidoras, que se lo manifestó a través de un mensaje en el que mandó al también locutor que fuera a buscar a Dios.

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Lo que le dijo la mujer

“Yo le propongo que busque de Dios para que pueda ser un buen padre porque este niño aprende de usted, tristemente hay personas que tienen hijos y no les importa ni se preocupan de qué van a llenar la cabecita de los bebés, pero bueno, Dios lo alcance un día y lo haga recapacitar, bendición”, opinó la mujer.

Tavo no se quedó callado y este jueves le respondió luego de levantarse y encontrarse con el mensaje.

Este fue el video que enojó a seguidora de Tavo Gamboa

“Yo no soy Jesús”

“Ella cree que porque yo hice un video con Saúl, mi hijo, preguntando o hablando sobre si él podía decirme o no mae, me hace a mí falto de Dios. Jesús, probablemente, dejaría pasar por alto esto, pero yo no soy Jesús, me falta mucho y Él lo sabe, hay que trabajar en este ser.

“Así que le voy a responder su comentario. No sé si en esa burbuja que usted vive se ha dado cuenta, pero el mundo no quiere saber nada de Dios y mucha de esa culpa la tienen personas como usted que creen que porque van a la iglesia los domingos, leen la Biblia, ya son mejores que otros y ungidos por Dios y ya tienen una autoridad para juzgar y decir quién tiene a Dios”, manifestó el presentador televisivo.

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Gamboa aclaró que, lejos de enojarlo, el comentario lo entristece, porque lo hace cuestionarse “qué tienen personas como usted en la cabeza para pensar que decir ‘mae’ o no lo puede alejar a uno de Jesús o de Dios”.

“Lo que me preocupa es lo que personas legalistas o religiosas como usted están enseñando a los niños, porque Jesús no juzgaba, Él se sentaba, compartía, con esas personas que los fariseos y escribas ya habían condenado; escribas y fariseos que creían que solamente su interpretación de la palabra de Dios era la correcta, que solo lo que ellos pensaban estaba bien y que al final fueron los que terminaron crucificando a Jesús”, agregó Tavo.

Tavo Gamboa responde a seguidora que lo mandó a buscar a Dios

Tras eso, le hizo una invitación a la mujer.

“Solo la quiero invitar para que se ponga a pensar, meditar, razonar…, si esos comentarios que usted hace son instrumento para acercar el reino de Dios a la gente o lo contrario, son instrumentos de satanás, digo utilizando los términos con los que usted me escribe”, finalizó Gamboa.

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