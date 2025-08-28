(Video) Gustavo Gamboa tuvo un accidente de tránsito contra un motociclista y quedó muy preocupado

Gustavo “Tavo” Gamboa, esposo de Victoria “Vicky” Fuentes, está bien después del susto que se llevó. (Instagram/Instagram)

Gustavo “Tavo” Gamboa tuvo un accidente de tránsito contra un motociclista y anda en busca del joven que salió lesionado.

El comediante fue parte de un accidente que ocurrió este miércoles por las inmediaciones del Museo Nacional, en el centro de San José.

Según contó, él iba manejando tranquilamente en su carril cuando solo sintió que un motociclista lo pegó en la parte trasera de su carro y al ver por el retrovisor vio a un hombre y una mujer tirados en el suelo.

Afortunadamente, el choque no fue mucho y los jóvenes que iban en la moto solo sufrieron algunos golpes, aunque el muchacho, al parecer, sí se habría quebrado uno de sus brazos.

Así ocurrió el accidente del humorista Tavo Gamboa

De hecho, Tavo contó que tuvieron que llamar a la Cruz Roja y que la ambulancia nunca llegó por lo que los jóvenes se fueron para el hospital por su lado.

Luego del parte correspondiente, él se retiró del lugar por lo que está muy preocupado por el motociclista, pues no se dejó el contacto y no sabe cómo siguió.

En la página de Facebook Waze Costa Rica compartieron el video del accidente donde se logra ver que el motociclista perdió el control al pasar sobre la línea férrea y antes de caer sobre el pavimento golpea el carro de Tavo.

Así fue el accidente de tránsito de Tavo Gamboa

Varios conductores comentaron en esa publicación que en ese sector suelen pasar muchos accidente similares porque a los motociclistas se les olvida que las líneas del tren hacen que las llantas patinen si no sabe manipular bien la moto.

“Tavo” publicó en sus redes que le gustaría dar con el motociclista para saber cómo se encuentra tanto él como la joven que lo acompañaba.