Vicky Fuentes confesó todo lo que la conquistó de su esposo, Gustavo Gamboa

Vicky Fuentes y Tavo Gamboa tienen 15 años de casados y están más felices que nunca. Fotografía: Instagram Vicky Fuentes. (Instagram/Instagram)

La locutora Victoria “Vicky” Fuentes confesó esta semana algunas intimidades de su relación con su esposo, el presentador, locutor y humorista, Gustavo “Tavo” Gamboa.

Vicky les dio carta blanca a sus seguidores para que le preguntaran lo que quisieran sobre su marido, y entre las cosas que le cuestionaron fue cómo la conquistó.

Tavo y Vicky son una de las parejas más estables del medio farandulero costarricense: tienen 15 años de casados y son papás de dos hijos de 7 y 10 años.

Vicky Fuentes confesó cómo la conquistó Tavo Gamboa en esta publicación de Instagram. Fotografía: Instagram Vicky Fuentes. (Instagram/Instagram)

Fuentes contó que la seguridad, los sentimientos y la relación que tiene con Dios fueron cosas que pesaron en el flechazo que recibió de Tavo, pero también su sonrisa y piernas.

“Siempre ha sido un hombre muy seguro, que sabe lo que quiere y lo que no, eso me encantó. Luego descubrí su corazón tan lindo y que sabe amar a Dios, eso me encantó más”, dijo la exparticipante de Dancing with the Stars.

Acompañada de una foto de sus tiempos de novios en el 2009, Vicky también contó que con Tavo comprobó “que lo real y verdadero permanece, sin poses, simplemente estando a pesar de…”.

Pero las confesiones de la locutora fueron más allá, porque también contó que, físicamente, de Tavo le atrajo la sonrisa y las piernas. “¡Wow!”, expresó al referirse a cuánto la atrae eso de su marido.

Vicky Fuentes y Tavo Gamboa tienen años juntos. Fotografía: Archivo LT.

Pero aunque el tiempo pasa, Tavo, de 44 años, no deja de conquistar a su esposa, de 49. “Y me sigue conquistando que, cuando hemos pasado por momentos difíciles y de prueba, sigo comprobando que Tavo es mi oración contestada. Es una bendición”, remató.

