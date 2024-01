La periodista Michelle Naranjo explotó en enojo debido a un filazo de un usuario en redes sociales

Michelle Naranjo, explotó por el mensaje que recibió.

La comunicadora de canal 7 Michelle Naranjo se molestó mucho debido a un mensaje que le llegó a su perfil de Instagram.

En los últimos días, la cuñada de la cantante nacional, Laura Ortega, ha venido compartiendo mensajes espirituales en Instagram; sin embargo, todo se dio luego de que la macha publicará una imagen que dice: “Quien obra con maldad, no es feliz ni aunque le vaya bien”.

Estos son algunos de los mensajes que ha estado compartiendo Naranjo. Captura

Después de esta publicación, Naranjo recibió un mensaje que la hizo explotar de enojo.

“Usted definitivamente”, decía el texto, haciendo referencia a que ella obra con maldad.

Por lo que no aguantó nada y contestó: “Nunca voy a entender por qué justo la gente que no me sigue es la primera en ver mis historias y escribirme, con lo mucho que hay que hacer en las mañanas y como si Ashley (internauta de redes) y yo nos conociéramos para saber si yo obro con maldad, si soy feliz, si a mí me va bien.

La polémica periodista dijo que no entendía cómo las redes sociales le hacen creer a la gente que la conocen, solo por lo que ven, o por lo que no ven.

“Si yo no publico que me ducho todos los días, entonces creen que no me ducho todos los días”, escribió.

Recordemos que no es la primera vez que Naranjo se ve envuelta en este tipo de situaciones, la última fue el año pasado cuando Naranjo compartió un video donde se ve al novio de Laura Ortega, Fernán Faerron jugador del team florense, besando su camiseta tras salir expulsado de un partido contra la Liga.

“Antes besaba otro escudo, antes agradecía a esta afición y pues bueno, mala memoria”, escribió en su momento la manuda.

Parte del mensaje que recibió la guapa comunicadora. Captura

Ante este hecho, la comunicadora trató de apaciguar las cosas; sin embargo la bronca ya había escalado porque el prometido de Ortega también le tiró.