La romántica sorpresa que Lilibeth Vivas le preparó a Alonso Solís por su cumpleaños

El exfutbolista Alonso Solís celebró su cumpleaños número 47 junto a su pareja, Lilibeth Vivas. (redes/Instagram)

El exfutbolista Alonso Solís está de manteles largos este 14 de octubre, y recibió un detalle muy lindo y tierno por parte de su novia, Lilibeth Vivas, quien aprovechó la fecha para recordarle cuánto lo ama.

La porteña publicó en sus redes sociales un video con algunos de los mejores momentos que han vivido juntos, desde paseos por la playa, cenas románticas y viajes, hasta esos ratitos cotidianos que reflejan la complicidad y cariño que los une.

Jorge Alonso Solís Calderón, más conocido como “Mariachi”, llegó a sus 47 años este martes.

Tierno mensaje de cumpleaños

“Que cumplas muchos años más, que tengas mucha salud y nuevos retos que te hagan crecer, que Dios me lo bendiga mucho, mi amor. Love U”, escribió la joven de 28 años en el video que preparó de sorpresa.

Alonso dio a conocer su relación con Vivas en setiembre del 2024, a través del programa Vis10n en el que trabajaba antes como panelista.

Los días de festejo del Mariachi y su novia

El 23 de setiembre, la novia del exjugador del Deportivo Saprissa cumplió también años, por lo que se la han pasado en un puro festejo.

¡Feliz cumpleaños, Mariachi, que sigan los goles en el amor y en la vida!