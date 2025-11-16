La sorpresa de Costa Rica que no pudo recibir Ana Gabriel por una curiosa razón

Ana Gabriel no pudo ser sorprendida con un gesto del público costarricense por una curiosa razón.

En su concierto en Costa Rica, en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, de este sábado, algunos asistentes de las primeras filas recibieron una rosa para lanzarle a la mexicana en un momento del show, pero luego tuvieron que correr a retirarlas del público.

Ana Gabriel se presentó este sábado en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva frente a 10 mil personas. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

Resulta que Ana Gabriel es alérgica a las rosas y hasta el último momento su equipo de producción alertó sobre el asunto, por lo que tuvieron que quitarlas, pues serían lanzadas hacia el escenario.

La Teja supo sobre el tema porque uno de los encargados de repartir las flores nos contó qué fue lo que pasó.

Ana Gabriel salió al escenario minutos después de las 7 de la noche, pero el show se detuvo en la segunda pieza por problemas técnicos, los cuales sorprendieron a la artista en plena presentación.

Ana Gabriel descarga sus éxitos cortavenas en Parque Viva. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

La cantante explicó que el problema fue con el sonido y responsabilizó de la situación a su equipo de productores, por lo que la productora One no tuvo nada qué ver con el asunto.

Solventada la situación, Ana Gabriel continuó con un espectáculo en el que le cantó al amor, al desamor y al despecho.