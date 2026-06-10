La voz de Marvin Centeno llegará al Mundial 2026 de la mano de FOX

Marvin Centeno Chaves, narrador de radio Columbia, será uno de los que narrará los partidos del Mundial 2026 en FOX Costa Rica. (redes/Cortesía)

Marvin Centeno Chaves, de radio Columbia, regresará a la televisión tras ser escogido por canal FOX para narrar los partidos del Mundial 2026.

El reconocido narrador se turnará cada fecha junto con Kristian Mora, pues esta cadena internacional, que recientemente adquirió Tigo Sports, transmitirá los 104 partidos.

Conversamos con el guapileño sobre esta nueva experiencia que vivirá a partir de este jueves 11 de junio, la cual combinará con su trabajo habitual en la 98.7 FM.

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- ¿Cómo recibió la noticia de que narraría partidos del Mundial para FOX?

Lo primero que sentí fue agradecimiento. Yo siempre he visto este tipo de oportunidades como algo enorme, independientemente de la experiencia que uno tenga. Llevo décadas trabajando en esto, pero nunca pierdo la capacidad de valorar cuando alguien confía en mí para un proyecto importante. Lo tomo como una gigantesca oportunidad, pero también como una gran responsabilidad.

Mi principal preocupación no es si tengo experiencia o no, porque eso ya lo da el tiempo. Mi preocupación es no defraudar a las personas que pensaron en mí para este trabajo.

- ¿Cómo se dio el acercamiento con FOX?

Todo surgió gracias a la buena relación que existe entre FOX y Radio Columbia. También ayudó el vínculo profesional que he tenido durante años con José Alberto Montenegro. Un día, antes de una transmisión, me pidió que conversáramos y me planteó la posibilidad de incorporarme al proyecto mundialista.

Lo primero que le dije fue que jamás haría algo a espaldas de Columbia. Yo nunca he salido de un medio por la puerta de atrás ni he negociado sin transparencia. Por dicha, todo se manejó de forma muy profesional. Claudio Ciccia (director de Columbia) estuvo de acuerdo y se coordinó para que pudiera trabajar en ambos medios durante el Mundial.

Marvin Centeno contó que fue el periodista José Alberto Montenegro (sentado) quien le ayudó a llegar a FOX. (redes/Cortesía)

- ¿Qué significa esta oportunidad en esta etapa de su carrera?

Estoy contento e ilusionado, pero de una forma diferente. Cuando uno es joven vive estas noticias con una explosión de emociones. A esta edad lo hago con más serenidad, pero igual con muchísima alegría. Sigo sintiendo ilusión porque significa que todavía creen en mi trabajo y eso es algo muy valioso.

Además, me motiva compartir nuevamente con colegas a quienes conozco desde hace muchos años y participar en una cobertura tan importante como una Copa del Mundo.

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- ¿Le preocupa el desgaste de la voz durante tantas semanas de transmisión?

Claro que sí, y por eso llevo mucho tiempo preparándome. Hace años llegué a narrar cerca de cinco partidos por semana y eso es muy exigente. Hoy trato de administrarme mejor.

He trabajado con especialistas en técnica vocal y también con mi hija Hazel Centeno, quien es soprano y profesora de música de la Universidad de Costa Rica. Ella me ha ayudado con ejercicios específicos para fortalecer las cuerdas vocales. Además, me cuido muchísimo: tomo mucha agua, evito enfermarme y trato de protegerme de los cambios de clima.

Marvin Centeno contó que en nueve ocasiones ha pasado de la radio a la televisión y viceversa. (redes/Cortesía)

- Después de tantos años en radio, ¿cómo asume el regreso a la televisión?

Son dos mundos completamente distintos. El narrador de radio tiene que describir absolutamente todo. Siempre he dicho que uno debe narrar pensando, incluso, en las personas no videntes.

La televisión es más interpretativa. Hay que trabajar mucho más de la mano con el comentarista porque la imagen ya muestra gran parte de lo que está ocurriendo. El reto es no perder la emoción mientras se hace una narración más analítica y menos descriptiva.

Eso parece sencillo, pero no lo es. A mí me tomó años dominar esa diferencia.

- ¿Va a mantener su estilo característico de narrar? ¿Escucharemos sus famosas frases?

Yo quisiera mantener todas esas cosas. No sé exactamente qué me van a pedir cuando arranque oficialmente, pero me gustaría conservar mi esencia. A esta edad hay algo que tengo muy claro: no quiero perder la emoción. No me gustaría caer en un ritmo demasiado parco o frío por el hecho de estar en televisión.

De hecho, te cuento una anécdota. La primera vez que narré televisión fue en 1982, en Canal 4. Yo venía de la radio y cuando escuché la grabación después de la transmisión me llevé la decepción más grande de mi vida. Me escuché y pensé: “¿Qué es esta locura?“. Había narrado exactamente igual que en radio. Ahí entendí que la televisión exige otro tipo de narración.

Con los años aprendí que la televisión debe ser más interpretativa, más analítica, más intelectual si se quiere decir así, pero sin perder la emoción. Eso es lo más difícil. Mucha gente cree que es sencillo, pero a mí me tomó años encontrar ese equilibrio.

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Su hija Hazel Centeno, quien es soprano, lo está ayudando a cuidar mejor su voz para que pueda narrar los partidos del mundial y seguir con sus programas de radio. (redes/Cortesía)

- ¿Cuántas coberturas mundialistas lleva ya en su carrera?

Mi historia con los mundiales es un poco particular. Yo narré el Mundial de México 1986 desde la televisión, pero cuando uno trabaja en tele normalmente no viaja a la sede; quienes van son los reporteros. Ya después empecé a alternar mucho entre radio y televisión. Desde Italia 90 he estado vinculado a prácticamente todas las Copas del Mundo, ya fuera narrando desde la sede o desde Costa Rica. La radio fue la que me permitió viajar y vivir el Mundial directamente en los estadios.

- Entonces, ¿a cuáles mundiales ha podido asistir?

Tuve la oportunidad de estar en Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98 y Rusia 2018. Son experiencias extraordinarias porque uno vive el ambiente mundialista desde adentro, comparte con aficionados de todo el planeta y entiende realmente la magnitud de este evento.

También hubo otros mundiales en los que participé narrando desde Costa Rica debido a mis compromisos con la televisión. Lejos de verlo como algo negativo, siento que todo eso me enriqueció muchísimo profesionalmente.

Marvin Centeno ha tenido la oportunidad de asistir a varios mundiales. (redes/Cortesía)

- ¿Cuál ha sido el Mundial más especial?

Sin ninguna duda, Italia 90. Creo que ese Mundial marcó a toda una generación de costarricenses.

Lo que hizo aquella Selección Nacional fue extraordinario. Lograr la clasificación a la segunda ronda en nuestra primera participación mundialista fue algo histórico.