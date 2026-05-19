Teletica anunció esto por el inicio de operaciones de FOX en Costa Rica

La cadena FOX Corporation debutó oficialmente este martes en Costa Rica con su primera transmisión deportiva, pero horas antes Teletica sacudió la llegada del gigante internacional con una noticia que no pasó desapercibida.

La televisora del trencito confirmó por medio de sus redes sociales que FOX ya forma parte del catálogo de TDMAX, la plataforma de streaming creada por canal 7 hace algunos años.

Fox inició operaciones en Costa Rica este martes. (Facebook Fox Costa Rica/Facebook)

LEA MÁS: Esto es todo lo que transmitirá FOX en su llegada a Costa Rica

FOX ya está disponible en TDMAX

“FOX está en TDMAX, bienvenidos”, anunció Teletica en un posteo de Instagram en el que además informó que la suscripción mensual a la aplicación tiene un costo de 11 dólares; es decir, unos 4.500 colones aproximadamente.

La plataforma permite a los usuarios disfrutar de partidos de fútbol, producciones originales y canales nacionales desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes.

FOX arrancó transmisiones deportivas en Costa Rica

FOX Corporation comenzó operaciones en Costa Rica este martes con la transmisión del partido de la Premier League entre el Manchester City y el AFC Bournemouth.

LEA MÁS: Fox debuta en Costa Rica con unos bombazos, ¿cuáles son las primeras novedades en la pantalla?

El encuentro terminó empatado 1-1 y marcó oficialmente el inicio de la nueva etapa deportiva de FOX en el país.

Teletica incluyó a FOX en su catálogo de TDMAX. (Instagram/Instagram)

FOX adquirió Tigo Sports en Costa Rica

La llegada de FOX al mercado costarricense se da luego de que FOX Corporation adquiriera las operaciones de Tigo Sports en Costa Rica, movimiento que generó gran expectativa entre los aficionados al deporte y la televisión deportiva.

Con este paso, FOX fortalece su presencia en el mercado nacional y entra de lleno en la competencia por las transmisiones deportivas en el país.

LEA MÁS: Un partidazo histórico será con el que FOX debutará este martes en Costa Rica