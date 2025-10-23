Las 20 mejores películas de terror para ver en Halloween: ¡no van a creer el puesto de El Exorcista!

Con Halloween a la vuelta de la esquina, los amantes del miedo buscan nuevas opciones para disfrutar del cine más escalofriante. En ese contexto, usamos a la famosa plataforma Rotten Tomatoes como guía para recomendarte las 200 mejores películas de terror de todos los tiempos, y una sorpresa saltó a la vista: El Exorcista quedó en el puesto 16, lejos del primer lugar.

LEA MÁS: Las 10 mejores series para ver en Halloween 2025 según la inteligencia artificial

La lista, elaborada con criterios basados en reseñas críticas, popularidad y recepción del público, muestra cómo el género del terror ha evolucionado a lo largo de los años y cómo las producciones más recientes han logrado imponerse a los clásicos de siempre.

El Exorcista sigue siendo un clásico del cine de terror, ideal para ver en Halloween. (imagen con fines ilustrativos) (ChatGPT/ChatGPT)

Qué es Rotten Tomatoes y cómo se elabora su ranking

Rotten Tomatoes es un agregador de críticas cinematográficas que reúne valoraciones de medios especializados para calcular su indicador conocido como Tomatometer. Para su guía “The 200 Best Horror Movies of All Time”, la plataforma incluyó únicamente películas certificadas como “Certified Fresh”, con una valoración positiva de la audiencia y un número mínimo de reseñas. Además, se aplica una fórmula que considera el año de estreno y la cantidad total de opiniones críticas.

Por eso, aunque una película sea icónica, su posición depende más de los datos y métricas combinadas que del reconocimiento histórico o el impacto cultural.

Las 20 mejores películas de terror según Rotten Tomatoes

A continuación, la lista completa del 1 al 20 según la guía oficial de Rotten Tomatoes:

His House (2020) Psycho (1960) The Cabinet of Dr. Caligari (1920) Us (2019) Alien (1979) King Kong (1933) Nosferatu: A Symphony of Horror (1922) The Night of the Hunter (1955) Let the Right One In (2008) Get Out (2017) The Invisible Man (2020) The Witch (2015) Mad God (2021) Don’t Look Now (1973) Her Editions (2022) El Exorcista (1973) The Shining (1980) Witchfinder General (1968) Don’t Breathe (2016) The Texas Chainsaw Massacre (1974)

Esta es la lista de las mejores 20 pelíuclas de terror, basados en Rotten Tomatoes. (imagen con fines ilustrativos) (ChatGPT/ChatGPT)

Por qué El Exorcista no lidera el ranking

Aunque El Exorcista sigue siendo sinónimo de terror clásico, su ubicación responde al método de evaluación de Rotten Tomatoes. La plataforma pondera las calificaciones de críticos y audiencias, priorizando también el contexto del año de estreno y la cantidad de reseñas.

LEA MÁS: ¿Ovni? Objeto misterioso impacta avión en EE. UU. y obliga a aterrizaje de emergencia

Esto explica por qué producciones recientes como His House o Get Out logran superar a los clásicos. Estas cintas combinan elementos modernos, crítica social y nuevas formas de narrar el miedo que conectan mejor con el público actual.

El legado de un clásico que no muere

A pesar de su posición, El Exorcista mantiene su reinado cada octubre. Durante Halloween, miles de espectadores vuelven a verla, consolidándola como una de las películas más emblemáticas del cine de terror.

El ranking no busca destronarla, sino reflejar cómo el terror se reinventa con el tiempo y cómo nuevas generaciones reinterpretan lo que realmente asusta en pantalla.

Halloween revive cada año el interés por los clásicos del terror en todas las plataformas (imagen con fines ilustrativos) (ChatGPT/ChatGPT)

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.