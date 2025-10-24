Las 30 mejores canciones para tu fiesta de Halloween 2025: ¿en qué puesto quedó Thriller?

Billboard y Time Out coinciden en que la música de Halloween combina lo retro y lo contemporáneo para una noche inolvidable. (ChatGPT/ChatGPT)

Con Halloween a la vuelta de la esquina, te traemos las mejores canciones para una fiesta de Halloween 2025, combinando clásicos inmortales con éxitos recientes que prometen mantener viva la pista de baile hasta la medianoche.

Billboard y Time Out, medios especializados analizaron temas que evocan misterio, oscuridad o diversión escalofriante, logrando una mezcla perfecta entre lo vintage y lo contemporáneo.

Thriller lidera las listas una vez más

El número uno no sorprende a nadie: “Thriller” de Michael Jackson continúa siendo la canción más representativa del espíritu de Halloween. Su icónico videoclip, coreografía y ambiente siniestro la convierten en una pieza esencial para cualquier celebración.

En los primeros lugares también destacan “Monster Mash” de Bobby “Boris” Pickett & The Crypt-Kickers y “Ghostbusters” de Ray Parker Jr., ambos himnos del terror con ritmo bailable que nunca pasan de moda.

Nuevas voces y sonidos modernos

Entre las incorporaciones más recientes, Olivia Rodrigo aparece con “Vampire”, una canción de desamor que encaja perfectamente con el tono melancólico y gótico de la temporada. También figuran Billie Eilish con “Bury a Friend” y Kim Petras con “TRANSylvania”, artistas que han sabido adaptar el espíritu de Halloween al pop actual.

Rock y oscuridad para ambientar la noche

El rock pesado sigue marcando presencia con AC/DC y su clásico “Hells Bells”, Rob Zombie con “Dragula” y Alice Cooper con “Feed My Frankenstein”. Estos temas agregan energía y un toque rebelde a cualquier playlist festiva.

Canciones como “Zombie” de The Cranberries o “Creep” de Radiohead aportan un aire más introspectivo y sombrío, ideal para quienes prefieren un ambiente de misterio antes que de baile.

Una mezcla de generaciones y estilos

La selección de Billboard y Time Out demuestra que la música de Halloween no se limita al terror, sino que abraza la creatividad. Desde la elegancia oscura de David Bowie con “Scary Monsters” hasta la vibra gótica de Bauhaus en “Bela Lugosi’s Dead”, cada tema aporta una atmósfera única.

La lista completa incluye nombres que atraviesan décadas: Janet Jackson, The Rolling Stones, Elvis Presley, Talking Heads, The Doors y Nine Inch Nails, todos con canciones que, aunque de estilos distintos, comparten un hilo conductor: el misterio, lo sobrenatural y el ritmo que invita a celebrar.

La mejor lista de música para Halloween

A continuación, la lista completa del 1 al 30 de las mejores canciones para una fiesta de Halloween según la IA basado en Bilboard y Time Out:

1. Michael Jackson – Thriller (1982)

2. Bobby “Boris” Pickett & The Crypt-Kickers – Monster Mash (1962)

3. Ray Parker Jr. – Ghostbusters (1984)

4. Rockwell – Somebody’s Watching Me (1984)

5. Olivia Rodrigo – Vampire (2023)

6. AC/DC – Hells Bells (1980)

7. Creedence Clearwater Revival – Bad Moon Rising (1969)

8. David Bowie – Scary Monsters (and Super Creeps) (1980)

9. Janet Jackson – Black Cat (1990)

10. The Cranberries – Zombie (1994)

11. Christina Aguilera – Haunted Heart (2019)

12. Lady Gaga – Abracadabra (2020)

13. Billie Eilish – Bury a Friend (2019)

14. Oingo Boingo – Dead Man’s Party (1985)

15. Talking Heads – Psycho Killer (1977)

16. The Doors – People Are Strange (1967)

17. Elvis Presley – You’re the Devil in Disguise (1963)

18. The Addams Family Theme* (1964)

19. Donovan – Season of the Witch (1966)

20. Stevie Wonder – Superstition (1972)

21. Kim Petras – TRANSylvania (2019)

22. Lana Del Rey – Sweet Dreams (Are Made of This) (versión 2015)

23. Rob Zombie – Dragula (1998)

24. Alice Cooper – Feed My Frankenstein (1991)

25. The Rolling Stones – Sympathy for the Devil (1968)

26. Bauhaus – Bela Lugosi’s Dead (1982)

27. Siouxsie & The Banshees – Spellbound (1981)

28. Nine Inch Nails – Closer (1994)

29. Radiohead – Creep (1993)

30. Marilyn Manson – Sweet Dreams (Are Made of This) (1995)

El sonido oficial del Halloween 2025

Ya sea para una fiesta en casa, una reunión temática o simplemente para entrar en ambiente, esta playlist de Halloween es una guía definitiva para acompañar la noche más espeluznante del año.

