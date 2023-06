Las sentidas palabras del periodista Johnny “Loco” González tras la muerte de su amigo Manuel Solano

Johnny González y Manuel Solano fueron compas en Fútbol Al Día. (Foto Johnny González)

La muerte del comunicador Manuel Solano, este domingo en el Día del Padre, golpeó al periodismo nacional, pues quienes lo conocieron guardan un gran recuerdo del famoso “Polémico”.

Una de esas personas es, sin duda, su gran amigo y compañero Johnny “Loco” González, quien habló con La Teja y nos contó cómo lo recordará.

“Es una noticia muy dura para mí porque yo a Manuel lo seguía desde que él trabajaba en Columbia, yo ni siquiera estaba en medios, pero me gustaba su forma, siempre fue muy directo, muy franco para decir las cosas, a mí me parece que él fue un adelantado a la época. Cuando empecé me lo topaba en lo estadios y los primeros días no tenía el valor para presentarme porque él trabajaba en Columbia, que era aquella radio grande, pero lo que son las cosas, al final nos terminamos juntando, yo como narrador y él como comentarista en radio Actual, a partir de ahí iniciamos una aventura ya que éramos del mismo perfil”, contó.

Johnny dice que hicieron química porque se sentían de alguna manera incomprendidos, debido a su forma tan directa de hablar.

“Nos sentíamos así porque teníamos características muy similares a la hora de ver las cosas, hicimos yunta y vivimos momentos increíbles, había gente que no nos quería por la forma de ser, trabajamos e hicimos crecer a Multimedios en Fútbol Al Día, luego nos volaron por esa forma, pero él siempre me decía que íbamos a volver porque sentía mucho amor y pasión por el periodismo”, agregó González.

Sus comentarios le volvieron a pasar la factura al referirse a Christian Bolaños con una frase que no gustó para nada cuando volvieron a trabajar juntos en TD Más, pero Manuel no dejaba ese estilo directo y confrontativo.

“Estos días volvíamos, habíamos hecho un piloto y ya estaba cocinado el proyecto, íbamos con el Zorro (Carlos) Hernández y él me decía que esta vez íbamos más fuertes, por eso lo voy a recordar como una persona auténtica, franca, directa y apasionada por el periodismo, desgraciadamente se va un periodista que creo que este país nunca comprendió, un hombre con gran conocimiento y me deja un gran dolor, pero también muchas enseñanzas”, dijo González sobre su gran amigo.

Los funerales de Manuel se realizarán este lunes a las 11 a.m. en la basílica de Los Ángeles en Cartago.