Laura Ortega hizo algo que muchos “detestan” para estas fechas

Laura Ortega, dijo que ni para Halloween hizo algo así. (Capturas)

Laura Ortega rompió los moldes tradicionales al instalar su árbol de Navidad, en pleno octubre, una acción que ha causado opiniones divididas entre quienes consideran que la festividad debería reservarse más cerca de diciembre.

La macha, mediante su cuenta de Tiktok, le contó a sus seguidores que era la primera vez decorando su casa navideña.

“Antes de que me juzguen, porque ni en Halloween me ha pasado. Les cuento que en noviembre no voy a poder tocarme ni el tobillo (por su pancita de embarazada) y es que este es el primer año, donde tengo mi propia tradición navideña, en nuestra nueva casita, y con el mejor regalo de todos, que va a ser Eli (su hija), tenía que adelantar y decorar”, dijo en el clip.

LEA MÁS: Laura Ortega, esposa de Fernán Faerron, le tiró con todo a este tipo de personas

En el video se puede ver al jugador del Herediano Fernán Faerrón, quien le ayudó a armar el árbol y a decorar.

Fernán Faerrón colaboró con la decoración del árbol. (Instagram)

“Me hubiera gustado contarles que el árbol fue patrocinado, pero la verdad es que lo compré a tasa cero”, comentó la cantante.

La ojiverde expresó que con la compra de todo no le salió tan cariñosa la jugada de la Navidad.

Laura Ortega decoró de Navidad en pleno octubre.

Laura Ortega le pidió un favor a sus seguidores. Captura.

LEA MÁS: A Laura Ortega le pasó algo por su embarazo

“Me hubiera encantado tener un árbol bien elegante y serio, pero ahora que es el primer árbol de Navidad que va a ver Eli, tiene que ser mágico”, comentó.

Las luces que Ortega le puso al árbol son blancas con decoración roja, pero expresó que iba a comprar más cosas para rellenarlo, porque lo sintió pelado.