Laura Ortega presume el cuarto que tendrá su hija en la nueva casa

Laura Ortega no aguantó la emoción y este miércoles presumió el cuarto que tendrá su hij,a Elisa, en la nueva casa donde pronto vivirán como familia.

Hace unas semanas, Ortega y su esposo, el futbolista Fernán Faerron, anunciaron que dejarían La Guácima de Alajuela para trasladarse a Curridabat, tras el reciente fichaje del jugador con el Club Sport Cartaginés.

Laura Ortega y Fernán Faerron se alistan para vivir una nueva etapa como esposos. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Laura Ortega no puede creer lo que le pasó tras anunciar que vendía todo lo de su casa

Cambio de vida por trabajo y familia

Además del nuevo reto profesional de Faerron, Laura también decidió regresar a su trabajo de manera presencial, motivo por el cual optaron por mudarse a San José para estar más cerca de sus compromisos laborales y deportivos.

Mientras el defensor disputa este miércoles en Canadá el partido del Cartaginés ante Vancouver Whitecaps por la Concachampions, Laura aprovechó para mostrar en redes sociales cómo quedó el dormitorio de su pequeña.

“El único cuarto que importa”

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió un video donde enseñó cada detalle del espacio dedicado a Elisa, de apenas un año.

“El único cuarto que al fin está listo (y el único que importa). El de la princesa Eli. Al fin. Nos quedaron juguetes en la otra casa, pero vean que ‘lindi’”, expresó.

En las imágenes se aprecia una habitación decorada con tonos claros y rosados, muebles blancos, silloncitos en color rosa y una hermosa cama. En el centro destaca una piscina de pelotas, pensada especialmente para el entretenimiento de la niña.

Laura Ortega muestra el nuevo cuarto de su hija

LEA MÁS: Laura Ortega y Fernán Faerron venden muebles por mudanza y los precios sorprenden

Una nueva etapa

El vistazo al cuarto de su Pelotuki, como cariñosamente llama a Elisa, llega semanas después de que Laura pusiera en venta prácticamente todos los muebles de su antigua casa para comenzar una “nueva vida” en un hogar que, según explicó, ya venía amueblado.

La mudanza marca un nuevo comienzo para la pareja y su hija, ahora más cerca de San José y de los compromisos profesionales que asumieron este 2026.