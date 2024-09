Laura Ortega revela los terribles comentarios que ha recibido de muchas mujeres por su embarazo

Laura Ortega está a pocas semanas de convertirse en una guapa mamita. (Instagram)

Laura Ortega recibió el domingo por la noche un comentario bastante lamentable que ella usó de ejemplo para contar todas las cosas que le han dicho en estos meses que lleva embarazada.

Ortega y su esposo, el futbolista Fernán Faerron, se estrenarán como papás de Elisa en poquito tiempo, pero en estos meses, la guapa mamita ha sido víctima de crueles comentarios, principalmente, por parte de mujeres.

“Ya te ves toda cachetona”, le escribieron a la modelo y cantante en la cajita de preguntas de Instagram, que ella habilitó para chismear con la gente y contarles detalles de su embarazo, como que no hará té de canastilla.

“De verdad energía no hay como para enojarme con esto”, afirmó Ortega antes de hablar de las rudas cosas que le han escrito y los deseos no tan buenos que ha recibido de algunas personas.

“Me causa risa porque estando embarazada creo que nunca había sido tan ‘buleada’ (atacada) por mujeres y eso que toda mi vida he sido ‘buleada’ por mujeres. Pero chiquis, ¿qué pasa?, ¿por qué ustedes creen que tienen el derecho de andar comentando de la apariencia física de las embarazadas? Es curioso que diga esto porque es inusual, pero verdaderamente he recibido más respeto de parte de hombres que de las mujeres durante el embarazo”, comentó Lau.

La expresentadora de Repretel dijo que esos comentarios la hacen pensar que muchas están felices porque ella perdió sus curvas y su cuerpo, algo que sabe que le costará recuperar pero que es secundario ante la gran felicidad y agradecimiento que tiene por su bebita.

“No sé si es que se alegran que, evidentemente, no estoy sacando cuadritos y no voy a tener una figura esbelta y una cara cadavérica porque estoy siendo un ser humano y, evidentemente, estoy ganando peso; pero me parece curioso lo que las mujeres se atrevan decir, porque me han dicho de todo”, recalcó.

Según destacó, le han dicho que su cara no se ve igual, que está gordita y que la nariz se le ve gigante. “De todo (le han dicho). No solo he recibido comentarios de mi físico, sino también tirándome la mala (vibra) como, vas a ver lo que va a ser tener un bebé, no vas a tener energía. ¿Por qué no se callan?”, terminó.

Ortega y Faerron confirmaron que serían papás a mediados de junio. El año pasado ellos habían perdido un bebito cuando aún estaba en la pancita de la guapa mamá.

