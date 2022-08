Laura Rodríguez consiguió lo que tanto soñó para su carrera

Laura Rodríguez ahora hace carrera como actriz en Estados Unidos y contó que por fin tiene su primer protagónico en una película gringa. Foto: Cortesía

La periodista Laura Rodríguez está tan contenta con su último trabajo actoral que no pudo ocultarlo.

La expresentadora de Telenoticias, quien cambió su nombre a Laura Radinsky, apellido de su esposo y para que suene más bonito artísticamente, contó a través de su cuenta de TikTok que por fin logró un papel protagónico en una película.

Su sueño siempre fue ser actriz de Hollywood y aunque ya le han salido papeles como extra o menores, según dijo, esta vez obtuvo un “papel principal” y por eso está muy contenta.

“Encore” es el nombre de la película estadounidense en la que participará y ya empezó con las grabaciones.

Según contó, su personaje se llama tía Martina y es una película corta que estará participando en festivales alrededor del mundo el próximo año.

“He actuado en otras películas, pero ustedes saben que tenía papeles pequeños o de extra y en esta ya tengo un papel principal, bastante fuerte, y pues ha sido muy fácil el personaje, pero siempre con el idioma hay muchas cosas que mejorar”, mencionó en el video que compartió desde el camerino mientras descansaba después de grabar una de las escenas.

Mucho apoyo

Laura no dio mucho detalle de cuál será la trama de la cinta, pero sí que la están grabando en San Juan Capistrano, ciudad ubicada en el condado de Orange, desde el domingo anterior.

Además, contó que se ha encontrado con mucha gente que le ha tendido la mano y ayudado con el idioma, pues todos sus diálogos son en inglés.

“Quiero darles como una buena vibra a cerca de seguir sus sueños, que a veces no es nada fácil. Ha sido un camino lleno de retos que enfrentar todos los días a pesar de cualquier experiencia que uno traía de otro país es muy diferente cuando usted está actuando en inglés, y pues quiero agradecerle de corazón a todo el elenco de esta película que me ha ayudado y me han dado confianza para mis diálogos en inglés, que me han dado buena energía, que me han inspirado”, dijo también en el video.

Laura vive desde hace un tiempo en Estados Unidos con su esposo e hija, luego de vivir por años en Santa Teresa de Cóbano. Foto: Cortesía

La comunicadora recalcó que esta es una muestra más de que los sueños se cumplen si se lucha por ellos y además le dio otro consejito a sus seguidores: “si se sienten tristes sean buenas personas para que cuando ustedes ocupen ayuda las personas que están al alrededor los quieran ayudar, eso es muy importante. Los quiero mucho, les mando un beso, esto no es fácil pero tampoco imposible, aquí vamos. Un saludo mi Costa Rica, los amo”, agregó.