¿Le pagaron a Chemi Jiménez? Bronca por deudas de las Fiestas de Santa Cruz sigue viva

A casi un mes de terminadas las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz, aún sigue la bronca con decenas de personas que trabajaron en la organización y desarrollo de las actividades, pues siguen sin recibir el pago por sus servicios.

Ganaderos, marimberos, cimarronas, proveedores de pólvora, sonido y alimentación aseguran que la comisión de fiestas no les ha cancelado ni un solo colón tras los festejos del 14 al 18 de enero.

Uno de los afectados es el ganadero José Miguel “Chemi” Jiménez, quien confirmó a La Teja que continúa esperando su dinero y que ya se encuentran en trámite acciones legales contra los responsables.

Hace un par de semanas, Chemi estaba que tiraba el tapón al darse cuenta de que el cheque que le habían dado estaba sin fondos y al descubrir que a otros ganaderos tampoco les habían pagado tras las corridas de toros.

“No han pagado todavía y están en trámite las demandas, las denuncias formales que vamos a hacer, pero son montones. Nos dicen que la Municipalidad se va a hacer cargo del costo de los pagos, pero resulta que todavía nada. Como que tienen que hacer una modificación para poder agarrar el dinero. Vieras qué enredo”, expresó Jiménez este lunes.

Una millonada

De acuerdo con estimaciones preliminares, el monto total adeudado superaría los 150 millones de colones.

En una lista que habrían levantado los mismos afectados y que tiene en poder La Teja, se destaca, por ejemplo, que a los proveedores de pólvora les deberían más de ¢10 millones; a la empresa encargada del sonido le adeudarían cerca de ¢10 millones; y a los encargados de la alimentación, presuntamente, les adeudan alrededor de ¢15 millones, además de músicos, cimarronas y ganaderos.

El músico y folclorista Balo Gómez, del grupo Los de la Bajura, confirmó que a ellos ya les pagaron lo adeudado, que rondaba los ¢500 mil, aunque aseguró que fue un caso excepcional.

“A nosotros, de pura suerte, ya nos cancelaron porque el cheque lo andaba el productor del evento que nos quedó debiendo y un día llegó al banco y tenía fondos. Pero fue solo a nosotros; a la mayoría sí les deben”, comentó Gómez.

Chemi Jiménez, de Hacienda Santa María, es uno de los ganaderos afectados. (Cortesía)

Mientras la incertidumbre y el malestar continúan entre los trabajadores afectados, este medio intentó nuevamente obtener la versión de Omar Cruz, presidente de la comisión de fiestas, sin que al cierre de esta nota haya respondido llamadas ni mensajes.

El tema incluso ha trascendido al ámbito municipal, donde se analiza la posibilidad de que la Municipalidad de Santa Cruz asuma los pagos; sin embargo, hasta ahora no hay una solución concreta ni fechas definidas, lo que mantiene en vilo a quienes trabajaron para que las fiestas se llevaran a cabo.