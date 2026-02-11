Lele Pons y Guaynaa muestran por primera vez el rostro de su hija Eloísa

La influencer Lele Pons y el cantante Guaynaa finalmente presentaron al mundo a su primera hija, Eloísa, a casi siete meses de su nacimiento.

Aunque la mediática pareja había compartido fotos familiares desde que nació la bebé, nunca habían mostrado su carita, hasta este miércoles.

Lele Pons y Guaynaa mostraron por primera vez a su hija Eloísa, de 7 meses de nacida. Fotografía: Instagram Lele Pons. (Instagram/Instagram)

“Dile hola a Eloísa”

A través de Instagram, los artistas publicaron una seguidilla de fotos y videos donde, por primera vez, se aprecia claramente el rostro de la pequeñita, quien nació el 26 de julio del 2025.

“Dile hola a Eloísa”, escribieron los felices papás junto a las imágenes que rápidamente se volvieron virales.

La publicación dejó ver lo plena y feliz que vive la pareja esta nueva etapa como papás primerizos.

Eloísa, la hija de Lele Pons y Guaynaa, tiene derretidas las redes sociales. Fotografía: Lele Pons. (Instagram/Instagram)

Así es Eloísa, la hija de Lele Pons y Guaynaa

Eloísa es una preciosa bebé rubia, de ojos claros, que está derritiendo a los millones de seguidores de la pareja en redes sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Tan hermosa”, “bella, bella”, “hermosa”, “me muero”, son apenas algunas de las reacciones que ya acumula el posteo.

Guaynaa disfruta a más no poder su etapa como papá. Fotografía: Instagram Lele Pons. (Instagram/Instagram)

Desde el anuncio del embarazo hasta su nacimiento, la historia de Lele Pons y Guaynaa como papás ha generado enorme expectativa entre sus fanáticos, por lo que revelar el rostro de la pequeña era uno de los momentos más esperados.

Sin duda, Eloísa ya se convirtió en la nueva sensación de Instagram.