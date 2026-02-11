Farándula

Lele Pons y Guaynaa muestran por primera vez el rostro de su hija Eloísa

Eloísa nació el 26 de julio del 2025 pero hasta este miércoles el mundo conoce a la pequeñita

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La influencer Lele Pons y el cantante Guaynaa finalmente presentaron al mundo a su primera hija, Eloísa, a casi siete meses de su nacimiento.

Aunque la mediática pareja había compartido fotos familiares desde que nació la bebé, nunca habían mostrado su carita, hasta este miércoles.

Lele Pons y Guaynaa
Lele Pons y Guaynaa mostraron por primera vez a su hija Eloísa, de 7 meses de nacida. Fotografía: Instagram Lele Pons. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Lele Pons enfrentó su miedo a la aventura extrema en Costa Rica junto a Juan Pablo Zurita

“Dile hola a Eloísa”

A través de Instagram, los artistas publicaron una seguidilla de fotos y videos donde, por primera vez, se aprecia claramente el rostro de la pequeñita, quien nació el 26 de julio del 2025.

“Dile hola a Eloísa”, escribieron los felices papás junto a las imágenes que rápidamente se volvieron virales.

La publicación dejó ver lo plena y feliz que vive la pareja esta nueva etapa como papás primerizos.

Lele Pons y Guaynaa
Eloísa, la hija de Lele Pons y Guaynaa, tiene derretidas las redes sociales. Fotografía: Lele Pons. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Lele Pons sufre caída en revelación de género de su bebé y termina en el hospital: esto contó

Así es Eloísa, la hija de Lele Pons y Guaynaa

Eloísa es una preciosa bebé rubia, de ojos claros, que está derritiendo a los millones de seguidores de la pareja en redes sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Tan hermosa”, “bella, bella”, “hermosa”, “me muero”, son apenas algunas de las reacciones que ya acumula el posteo.

Lele Pons y Guaynaa
Guaynaa disfruta a más no poder su etapa como papá. Fotografía: Instagram Lele Pons. (Instagram/Instagram)

Desde el anuncio del embarazo hasta su nacimiento, la historia de Lele Pons y Guaynaa como papás ha generado enorme expectativa entre sus fanáticos, por lo que revelar el rostro de la pequeña era uno de los momentos más esperados.

LEA MÁS: Christy Marín se fue con todo en contra de Lele Pons y Guaynaa por riesgosa revelación de sexo del bebé

Sin duda, Eloísa ya se convirtió en la nueva sensación de Instagram.

Lele Pons y Guaynaa
Lele Pons protagoniza una escena muy íntima y personal con Eloísa. Fotografía: Instagram Lele Pons. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lele PonsGuaynaa
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.