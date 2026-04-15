Leyendas de la música tica se unen en show único que promete erizar la piel

La escena musical nacional se alista para una noche cargada de nostalgia, historia y pura calidad, con un concierto que reunirá a grandes figuras en un mismo escenario bajo el nombre “Más allá del alba”.
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Las reconocidas voces de Marta Fonseca y Miriam Jarquín se unirán a Pedro Capmany, hijo del recordado José Capmany, para ofrecer un espectáculo que promete ser inolvidable junto a Aire Ensamble.
Un viaje musical lleno de recuerdos
El concierto se realizará el viernes 17 de abril a las 8:00 p. m. en el Jazz Café, donde 11 músicos en escena llevarán al público por un recorrido de grandes éxitos con versiones inéditas.
La propuesta mezcla lo mejor del pasado con una visión fresca, gracias a los arreglos especiales creados para esta ocasión.
“El público puede esperar de este concierto una fusión. Son las canciones conocidas –los hits– de Pedro, Marta y Miriam, pero refrescadas con un matiz especial”, dijo Héctor Murillo, líder de Aire Ensamble.
Una propuesta musical diferente
El espectáculo contará con la participación de Aire Ensamble, agrupación que reúne a músicos de gran trayectoria, con una propuesta instrumental que incluye flauta traversa, violonchelo, acordeón, contrabajo y más.
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Todo esto promete una experiencia que va más allá de un simple concierto: será un viaje emocional y musical para el público.
Entradas y detalles
- Lugar: Jazz Café
- Fecha: 17 de abril
- Hora: 8:00 p. m.
- Preventa: ₡12.000
- Día del evento: ₡15.000
Las entradas ya están disponibles y se pueden adquirir con anticipación debido al cupo limitado.