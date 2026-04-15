Leyendas de la música tica se unen en show único que promete erizar la piel

La escena musical nacional se alista para una noche cargada de nostalgia, historia y pura calidad, con un concierto que reunirá a grandes figuras en un mismo escenario bajo el nombre “Más allá del alba”.

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Las reconocidas voces de Marta Fonseca y Miriam Jarquín se unirán a Pedro Capmany, hijo del recordado José Capmany, para ofrecer un espectáculo que promete ser inolvidable junto a Aire Ensamble.

Marta Fonseca será parte del concierto de este viernes en Jazz Café.

Un viaje musical lleno de recuerdos

El concierto se realizará el viernes 17 de abril a las 8:00 p. m. en el Jazz Café, donde 11 músicos en escena llevarán al público por un recorrido de grandes éxitos con versiones inéditas.

La propuesta mezcla lo mejor del pasado con una visión fresca, gracias a los arreglos especiales creados para esta ocasión.

“El público puede esperar de este concierto una fusión. Son las canciones conocidas –los hits– de Pedro, Marta y Miriam, pero refrescadas con un matiz especial”, dijo Héctor Murillo, líder de Aire Ensamble.

Una propuesta musical diferente

El espectáculo contará con la participación de Aire Ensamble, agrupación que reúne a músicos de gran trayectoria, con una propuesta instrumental que incluye flauta traversa, violonchelo, acordeón, contrabajo y más.

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Todo esto promete una experiencia que va más allá de un simple concierto: será un viaje emocional y musical para el público.

Entradas y detalles

Lugar: Jazz Café

Fecha: 17 de abril

Hora: 8:00 p. m.

Preventa: ₡12.000

Día del evento: ₡15.000

Las entradas ya están disponibles y se pueden adquirir con anticipación debido al cupo limitado.