Lidia Arana y su grupo sufrieron accidente tras regresar de una presentación

La cantante nacional Lidia Arana y los integrantes de su grupo Cómplice vivieron momentos de gran tensión la noche del domingo, luego de sufrir un accidente de tránsito cuando regresaban de una presentación en Moravia.

La cantante nacional Lidia Arana y los integrantes de su grupo Cómplice tuvieron un accidente. (redes/Facebook)

La artista compartió la noticia por medio de sus redes sociales, donde aseguró sentirse agradecida porque, pese al fuerte impacto, ella y sus hijos no sufrieron lesiones de gravedad.

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“Con el dolor del alma, un tiempo sin camión. Gran susto la noche de hoy. Hubo mucha sangre, susto y mucha falta de empatía en Moravia. Qué triste. Mañana será otro día y una gran pérdida”, escribió la cantante.

El carro de la agrupación Cómplices quedó destruído. (redes/Facebook)

Posteriormente, Arana brindó detalles a La Teja sobre lo ocurrido y explicó que el vehículo era conducido por uno de sus hijos al momento del accidente.

“Sí, tuvimos un accidente terrible en la noche. El que venía manejando era mi hijo. Veníamos de un evento y chocamos contra el muro de una casa en Moravia”, comentó.

La cantante nacional Lidia Arana explicó que sus hijos están bien pese al gran susto. (redes/Facebook)

Según explicó, en el vehículo viajaban ella y sus dos hijos. Aunque el susto fue grande, ninguno requirió traslado al hospital.

“Por dicha, mis dos hijos, que venían conmigo, y yo no sufrimos lesiones graves. Mi hijo menor tuvo golpes y heridas en su mano derecha, el mayor solo golpes y yo también”, agregó.

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Según explicó, el camión se habría quedado sin frenos y, para no chocar contra una plataforma que estaba al frente, su hijo decidió recostarlo contra el muro de una casa.

“Era menos peligroso que chocar directamente contra una plataforma (grúa), con la mala suerte de que al montarse en la acera el camión brincó y dio directo contra la esquina del muro”, explicó.

La cantante también lamentó los daños sufridos en el camión del grupo, utilizado para sus actividades musicales, aunque aseguró que continuarán adelante tras lo sucedido.

“Seguimos adelante, para atrás ni para agarrar impulso”, concluyó.

Ellos venían del sector de barrio Escalante, pues andaban amenizando un evento privado en el teatro Cómplice.