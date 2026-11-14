Linda Liz sufrió dos horribles situaciones a un mes de dar a luz

Luego de cumplir su primer mes como mamá, Linda Liz Díaz sufrió dos horribles situaciones que la sorprendieron derivadas de su maternidad.

La hija mayor de Lynda Díaz dio a luz el pasado 2 de octubre y este viernes contó que las últimas dos semanas han sido bastante intensas pues le dio mastitis y una alergia en la cara por los antibióticos.

Lynda Díaz con sus dos nietas Ellie y la hija de Linda Liz. (Instagram/Instagram)

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Esto fue lo que le pasó a Linda Liz

La guapa hizo la revelación al publicar detalles de su bebé, a quien no ha presentado –ni presentará por ahora– públicamente, ni dirá su nombre.

“Estas últimas dos semanas han sido intensas. Tuve mastitis por primera vez (¡auch!) y luego descubrí que era alérgica a los antibióticos”, contó la diseñadora de modas.

La mastitis ocurre con frecuencia en las primeras semanas posteriores a dar a luz y generalmente es provocada por la leche que queda retenida o por la entrada de bacterias a través de las grietas del pezón.

Linda Liz sufrió brotes en su rostro con la alergia al antibiótico. (Instagram/Instagram)

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“Todo esto (lo que le pasó) mientras la bebé ‘L’ pasaba por una etapa de alimentación muy frecuente y dormía en los intervalos más cortos. Mami está cansada, pero estoy muy orgullosa de las dos”, afirmó.

Una niña “grandota”

Como no ha dicho su nombre en público, Linda Liz llamó a su bebé “L” y contó que es una niña “grandota”.

“¡Pesa 11,2 libras (aproximadamente 5,1 kilos) y mide 22 pulgadas (unos 56 centímetros)! Ha aumentado un poquito más de 3 libras (1,4 kilos) en las últimas semanas y, como mamá que amamanta, me siento muy realizada”, afirmó.

Linda Liz hizo estas revelaciones sobre su bebé. (Instagram/Instagram)

La bebita es la segunda nieta de Lynda Díaz, quien se había estrenado como abuela hace 7 años con Ellie, la hija de Nicole “Coco” Roper.