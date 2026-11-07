Linda Liz, hija de Lynda Díaz, hizo algo de no creer con la placenta de su primer embarazo

Para algunos, será de no creer la decisión que tomó Linda Liz Díaz con la placenta de su primer embarazo.

La hija mayor de Lynda Díaz dio a luz a su primera hija el pasado 2 de octubre y esta semana contó que su placenta la transformó y que se la está tomando en cápsulas.

Linda Liz y su esposo Colby Watkins son papás desde el pasado 2 de octubre. (Instagram/Instagram)

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Esa fue una de las revelaciones que hizo la diseñadora de modas esta semana tras responder varias preguntas de sus seguidores sobre su embarazo y sus primeros días como mamá.

A Linda Liz le preguntaron qué pasó con la placenta de su primera bebé y ella no dudó en contar la decisión que tomó con ese órgano temporal que conecta a la mamá con su hija durante el embarazo.

“Una amiga, mamá de tres, me recomendó encapsular la placenta porque sintió una gran diferencia en su bienestar durante sus últimos dos postpartos”, afirmó Linda Liz.

Lynda Díaz junto a sus dos nietas y sus dos hijas. (Instagram/Instagram)

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Luego explicó el procedimiento que se sigue para transformar la placenta e ingerirla de la forma en que lo está haciendo.

“La placenta se recoge del hospital, se deshidrata y se muele para colocarla en cápsulas que luego se toman por dos meses”, dijo.

Decidió explorar esa posibilidad y, aunque no tiene parámetros para comparar cómo se ha sentido, ya que se está estrenando como mamá, destacó algunos beneficios.

“Decidí probarlo y, aunque es mi primer embarazo y no tengo punto de comparación, me he sentido muy fuerte física, emocional y mentalmente”, comentó.

Linda Liz reveló lo que hizo con la placenta de su primer embarazo. (Instagram/Instagram)

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Además de esa revelación, esta semana Linda Liz contó la zozobra que vivió durante el parto, así como la decisión de ella y de su esposo de no compartir en redes sociales imágenes de la carita de la bebé ni dar a conocer el nombre de la niñita.