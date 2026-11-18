Lisbeth Valverde derrocha belleza por donde vaya, pero una característica de ella la hizo pasar por incómodos momentos en el pasado.

Sobre eso, miss Costa Rica 2023 habló en sus redes sociales luego de un comentario que le hicieron tras una pregunta que respondió en Instagram.

Lisbeth Valverde es, actualmente, presentadora de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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A la guapa presentadora de canal 7 le consultaron sobre su estatura. Aseguró que sin tacones mide 1,72 metros y eso dejó a más de uno con el “ojo cuadrado”.

“¡Qué alta! No parece. Pensé que medía como 1,60”, le expresó una persona a la macha, quien aprovechó la reacción para confesar que su estatura fue su complejo durante muchos años.

“Me acomplejaba mucho en la escuela por eso”

Valverde dijo que, dependiendo del calzado que se ponga, en ocasiones puede llegar a medir 1,80 metros o incluso más, algo que cuando era adolescente habría evitado por todos los medios.

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“Siempre fui alta, desde niña. Me acomplejaba mucho en la escuela por eso”, dijo con honestidad quien fue la mujer más bella de Costa Rica en 2023.

Todo cambió cuando su hermana, la periodista Janeth Valverde, la llevó a un concurso y ese complejo jugó a su favor.

Lisbeth Valverde habló de su complejo en esta publicación. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Hasta que mi hermana me llevó a participar en un concurso a los 16 y vi que ser alta era bueno para el modelaje y ahí dejé los complejos”, contó Valverde.

Aunque ahora se le conoce más por su faceta como presentadora de televisión, Valverde llegó hasta ahí gracias a su paso por los certámenes de belleza, esos mismos que conquistó, entre otras cosas, gracias a que su estatura supera la media de una mujer “común y corriente”.

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