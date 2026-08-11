Lisbeth Valverde revela qué tatuaje le gustaría hacerse, pero hay algo que la frena

Lisbeth Valverde contó qué tatuaje le gustaría hacerse algún día. (Lisbeth Valverde)

La exreina de belleza y presentadora Lisbeth Valverde contó qué tatuaje se haría si algún día se anima a marcar su piel.

Lisbeth, quien ha representado a Costa Rica en certámenes de belleza y se ha ganado el cariño de sus seguidores, respondió una curiosa pregunta que le hicieron por medio de sus historias de Instagram.

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Uno de sus seguidores quiso saber si alguna vez había pensado en hacerse un tatuaje y la respuesta de la presentadora llamó la atención porque, aunque sí tiene una idea en mente, todavía no está convencida de dar el paso.

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“Me gustaría un ‘pura vida’ mini en alguna parte, pero no creo que me lo haga. Me encantan los tatuajes, pero también me encanta no tenerlos”, respondió Lisbeth.

La presentadora Lisbeth Valverde respondió una curiosa pregunta de sus seguidores. (lis valverde )

Así que, por ahora, la también reina de belleza prefiere seguir con su piel sin tatuajes, aunque dejó claro que la idea de llevar un pequeño “pura vida” no le disgusta del todo.

Y es que la frase es una de las expresiones más representativas de Costa Rica, por lo que, de decidirse algún día, tendría un significado muy ligado a sus raíces.