Lo que hizo Lisbeth Valverde cuando fue miss Costa Rica todavía le pasa factura

La confesión de Lisbeth Valverde sobre su cabello sorprendió a sus seguidores.

Lisbeth Valverde sorprendió a sus seguidores al revelar que todavía lidia con las consecuencias de uno de los cambios de imagen más llamativos que realizó cuando fue miss Costa Rica 2023.

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La exreina de belleza respondió recientemente una consulta que le hizo una seguidora en redes sociales sobre la época en que lució el cabello rubio platinado.

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La pregunta parecía sencilla: ¿Cómo había sido la experiencia y qué consejos daría a quienes están pensando en hacerse ese mismo cambio?

Lisbeth Valverde reveló que aún paga las consecuencias de haberse teñido de rubia. (Lisbeth Valverde /Lisbeth Valverde)

Sin embargo, la respuesta de Lisbeth dejó ver una realidad que muchas personas desconocen detrás de este tipo de transformaciones.

“La experiencia me gustó, pero no volvería a hacerlo. Sigo recuperando mi cabello después de varios años”, confesó.

La también creadora de contenido explicó que, aunque disfrutó el resultado en su momento, hoy tiene claro que no repetiría el proceso debido al impacto que tuvo en la salud de su cabello.

Por esa razón, aprovechó para compartir algunas recomendaciones con quienes sueñan con convertirse en rubias.

Según explicó, uno de los aspectos más importantes es contar con un presupuesto adecuado, ya que mantener este tipo de coloración puede resultar bastante costoso.

Además, aconsejó optar por técnicas que no requieran decolorar el cabello desde la raíz constantemente, ya que esto ayuda a reducir el daño y el mantenimiento.

“Háganse un color que no sea desde la raíz para que no tengan que decolorar mensual, vayan donde un buen profesional y es mejor considerar hacerse otras técnicas para ir aclarando progresivamente”, concluyó.