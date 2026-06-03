Lisbeth Valverde hizo esto con seguidor que dijo que su novio parecía un cuidacarros

La exmiss aseguró que desde el inicio vio mucho potencial en su novio. (Instagram)

La exreina de belleza Lisbeth Valverde volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir unas fotografías inéditas de su novio estadounidense Travis Cones, donde luce muy diferente a como se ve actualmente.

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La Miss Costa Rica 2023 sacó del baúl de los recuerdos varias imágenes de cuando conoció a su pareja. En ellas, Travis aparece con el cabello largo, una abundante barba y un estilo mucho más relajado y surfista.

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“¿Pueden creer que ese era Travis cuando lo conocí? Muy sugar baby de mi parte”, escribió la también modelo en una historia de Instagram.

Pero eso no fue todo, la guapa también compartió una fotografía más reciente de su novio y bromeó diciendo que ella misma lo había rejuvenecido con el paso de los años.

Recordemos que Travis tiene 43 años, mientras que Valverde tiene 31, por lo que entre ambos existe una diferencia de 12 años.

Un comentario de un seguidor terminó generando una divertida respuesta de Lisbeth. (Lisbeth Valverde/captura)

Lisbeth y Travis mantienen una relación desde hace varios años. (Lisbeth Valverde/captura)

Las publicaciones rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, aunque hubo un comentario que llamó especialmente la atención.

“Un cuidacarros de Jacó. Lo que hace la magia de la mujer al lado de uno, la mía me puso gordito”, escribió un usuario.

Lejos de molestarse, Lisbeth decidió responder con humor y elegancia.

“Gracias por la honestidad. Yo vi talento, pero faltaba apoyarlo”, contestó la exmiss.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje al seguidor.

“Lo gordito se quita con dieta y ejercicio, pero una mujer que cocina con amor es una bendición”, agregó.

Al final, la exreina de belleza se tomó el comentario con humor y aprovechó para dejar claro que, más allá de las apariencias, lo que más valora de Travis es la persona que es.