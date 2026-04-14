Lisbeth Valverde reveló la curiosa duda que tenía su mamá cuando ella iba a nacer

La exreina de belleza Lisbeth Valverde celebró su cumpleaños el pasado lunes con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió unas palabras dedicadas a su madre.

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“Gracias a Dios y a mi madre, Margoth Brenes, que hoy hace 31 años me dieron el regalo tan grande de la vida. Nací por parto natural en la madrugada, año 1995 en el hospital Carlos Luis Valverde Vega, San Ramón, Alajuela”, mencionó.

Lisbeth Valverde fue miss Costa Rica en 2023. (Instagram)

Recuerdos de su nacimiento

En el mismo mensaje, Valverde recordó detalles de su llegada al mundo, relatando anécdotas familiares que conectaron con sus seguidores.

“Mi mamá dice no sabía si era niña o niño, tenía tanta panza que llegó a pensar que eran dos. Nací grande y crecí 1,72 metros. Agradecida con el milagro de la vida y las fuerzas de mi madre de traerme a este mundo. Amo la vida, amo vivir. Gracias, gracias y gracias”, agregó.

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Celebración y trayectoria

La también presentadora acompañó su publicación con varias fotografías donde aparece luciendo un atuendo celeste, rodeada de globos, pastel y detalles de celebración. La publicación recibió numerosos mensajes de felicitación por parte de seguidores y figuras del medio.

Valverde fue coronada como Miss Costa Rica en 2023 y posteriormente representó al país en el certamen Miss Universo en El Salvador. Además, ha participado en formatos televisivos de Teletica como Mira quién baila y Nace una estrella, consolidando su presencia en la televisión.

Lisbeth Valverde compartió en sus redes sociales varias fotografías de la celebración de su cumpleaños. (Lisbeth Valverde)

Lisbeth Valverde posó en medio de globos. (Lisbeth Valverde)