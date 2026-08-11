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Ginnés Rodríguez terminó en el hospital tras un accidente en su casa

La presentadora contó que se cortó un dedo mientras lavaba un vaso y hasta compartió cómo fue atendida

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Por Fabiola Montoya Salas
Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez se fue directo al hospital. (Archivo/Archivo)

Ginnés Rodríguez vivió un tremendo susto en su casa luego de sufrir un accidente mientras lavaba un vaso, situación que la llevó hasta el hospital para que le revisaran una herida en uno de sus dedos.

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La querida presentadora contó lo ocurrido por medio de sus historias de Instagram y explicó que el accidente fue en la mano derecha.

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“Casi me llevo el dedo gordo, estaba lavando un vaso y me lo rebané. Está feo, ay no, sí se ve muy feo. Entonces voy a ir al hospital de Heredia a que me lo vean, por aquello”, contó.

Ginnés Rodríguez terminó en el hospital tras accidente que tuvo en su casa
Ginnés Rodríguez terminó en el hospital después de sufrir un accidente mientras lavaba un vaso. (Ginnés Rodríguez/Ginnés Rodríguez)

Poco después, Ginnés compartió con sus seguidores un video desde el hospital en el que se observa que el personal médico atendió la herida.

Ginnés Rodríguez posando para la cámara usa vestido largo en tono azul y blanco y en otra foto un traje negro de pantalón.
Ginnés Rodríguez se cortó un dedo en su casa. (Archivo/Archivo)

Lejos de mostrarse angustiada, la presentadora tomó la situación con humor y hasta se dejó ver riéndose mientras recibía atención.

“Me río para no llorar”, escribió sobre el video.

El accidente terminó convirtiéndose en una anécdota más para Ginnés, quien aprovechó sus redes sociales para contarles a sus seguidores lo que le había ocurrido y mostrar que, pese al susto, se encontraba recibiendo atención médica.

Desde La Teja, le deseamos a la presentadora una pronta recuperación.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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