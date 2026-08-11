Brad Pitt sorprende al revelar que volvió a tomar alcohol tras siete años sobrio

Brad Pitt sorprendió al revelar que volvió a tomar alcohol después de siete años de sobriedad. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Brad Pitt sorprendió al revelar que después de mantenerse siete años sobrio, decidió volver a consumir alcohol, aunque asegura que ahora lo hace de manera mucho más controlada.

El actor, de 62 años, habló del tema durante una entrevista con la revista Esquire. Según publicó People en Español, la conversación surgió de manera espontánea cuando Pitt ofreció vino al periodista que lo entrevistaba.

Fue entonces cuando el protagonista de “F1” contó que había pasado siete años sin beber y que posteriormente decidió retomar el consumo, pero bajo sus propios límites.

Pitt aseguró que actualmente procura beber de manera moderada y reconoció que las cantidades excesivas no le hacen bien.

“Estuve sobrio durante siete años. Y luego volví a beber”, contó el actor.

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Una etapa difícil

La decisión de dejar el alcohol llegó en 2016, después de su separación de Angelina Jolie, con quien tiene seis hijos.

Pitt ha hablado anteriormente de los problemas que tuvo con la bebida y de cómo llegó a darse cuenta de que estaba consumiendo demasiado.

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En una entrevista con GQ realizada en 2017, el actor contó que llevaba varios meses sobrio y recordó que durante buena parte de su vida adulta había tenido una relación complicada con el alcohol.

Posteriormente, en 2019, Pitt reveló que pasó aproximadamente un año y medio participando en un programa de recuperación de 12 pasos. Según contó en aquella ocasión, encontró en ese espacio un ambiente donde podía hablar de sus problemas sin sentirse juzgado.

Brad Pitt recordó la difícil etapa que enfrentó tras su separación de Angelina Jolie.

El actor también ha reconocido públicamente la importancia que tuvieron algunas personas cercanas durante ese proceso. En 2020, durante un discurso de aceptación de un premio, agradeció a su amigo Bradley Cooper por haberlo ayudado en su camino hacia la sobriedad.

Ahora, años después de aquella etapa, Pitt asegura que su relación con el alcohol es diferente y que procura mantener el control sobre cuánto consume.