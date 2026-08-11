Melania Villalta contó qué pasó con su familia tras un fuerte temblor en Colombia

Melania Villalta recurrió a Instagram para contarles a sus seguidores cómo se encuentra su familia tras el fuerte sismo que sacudió Colombia este domingo.
La presentadora explicó que salió de Medellín un día antes del temblor y que actualmente se encuentra en Cartagena junto con sus papás.
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“Nosotros salimos hace un día de Medellín, estamos en Cartagena en este momento y, gracias a Dios, mis papitos y yo estamos perfectamente”, escribió.
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Villalta agradeció a las personas que se preocuparon por ellos y les enviaron mensajes para saber si estaban bien.
Además, pidió oraciones por las familias que sí resultaron afectadas por el movimiento y expresó su deseo de que la situación no pase a más.
El sismo tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m., hora local de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano.