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Melania Villalta contó qué pasó con su familia tras un fuerte temblor en Colombia

La presentadora tranquilizó a sus seguidores y aseguró que ella y sus papás están bien.

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Por Fabiola Montoya Salas
Melania Villalta
Melania Villalta contó que se encuentra en Cartagena junto a sus papás tras el fuerte sismo en Colombia. (Instagram/Instagram)

Melania Villalta recurrió a Instagram para contarles a sus seguidores cómo se encuentra su familia tras el fuerte sismo que sacudió Colombia este domingo.

La presentadora explicó que salió de Medellín un día antes del temblor y que actualmente se encuentra en Cartagena junto con sus papás.

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Melania Villalta
La presentadora tranquilizó a sus seguidores y aseguró que ella y su familia están bien. (Melania Villalta /Melania Villalta)

“Nosotros salimos hace un día de Medellín, estamos en Cartagena en este momento y, gracias a Dios, mis papitos y yo estamos perfectamente”, escribió.

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Villalta agradeció a las personas que se preocuparon por ellos y les enviaron mensajes para saber si estaban bien.

Además, pidió oraciones por las familias que sí resultaron afectadas por el movimiento y expresó su deseo de que la situación no pase a más.

El sismo tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m., hora local de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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