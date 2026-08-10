Kim Loaiza revela lo que le pasó tras estar dos semanas sin entrenar a causa de una neumonía

Kim Loaiza reconoció que volver al gimnasio después de su enfermedad no ha sido nada sencillo. (redes/Instagram)

Después de pasar varios días bastante mal de salud, Kim Loaiza comenzó poco a poco a retomar su rutina, aunque reconoció que la recuperación no ha sido tan sencilla, especialmente por los problemas respiratorios que todavía siente.

La influencer contó en sus redes sociales que estuvo dos semanas sin entrenar debido a la enfermedad que la obligó a bajar por completo el ritmo de sus actividades.

“Dos semanas de no entrenar, me comí dos kilos de músculo y bajé dos kilos. O sea, ustedes no saben lo que a mí me duele, porque la gente que sabe, que entrenamos, lo que cuesta hacer músculo”, comentó.

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Kim explicó que la enfermedad la dejó bastante afectada y que durante esos días tampoco tuvo mucho apetito ni condiciones para mantener su rutina de ejercicios.

“Pero esta neumonía, chiquillos, a mí me tiró al suelo. O sea, no pude comer, no entrené, fue fatal”, contó.

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Ahora, la influencer decidió volver al gimnasio, pero aseguró que lo hará con calma y sin exigirse demasiado, tomando en cuenta que todavía no se siente completamente recuperada.

“Hoy vengo a retomar el gym, suave. Suavecito, obviamente no me voy a exigir mucho”, explicó.

Además, reconoció que volver a las actividades cotidianas le ha resultado más pesado de lo que esperaba.

“Ay, pero qué duro retomar. Desde que me levanté, me puse a quitar sábanas, a lavar ropa, ahora llegar a acomodar eso, y se me ocurrió comprar un mueble, que tengo que llegar a armarlo”, dijo entre risas.

Kim Loaiza contó que estuvo dos semanas sin entrenar mientras se recuperaba de la neumonía. (redes/Instagram)

Todavía le cuesta respirar

La recuperación de Kim llega después de una semana complicada, en la que reveló que fue valorada por un médico y se realizó varios exámenes debido a sus problemas respiratorios.

En ese momento, contó que le diagnosticaron bronquitis, neumonía atípica, hiperinsuflación pulmonar, hiperreactividad bronquial y crépitos en el pulmón derecho.

Aunque posteriormente aseguró que se sentía mucho mejor y que había terminado su tratamiento, explicó que la parte respiratoria todavía le cuesta.

La influencer incluso contó que, en ocasiones, siente que se ahoga, por lo que decidió tomarse con calma su regreso al ejercicio y no intentar recuperar de golpe la rutina que tenía antes de enfermarse.

La enfermedad también la obligó a cancelar un plan que esperaba con mucha ilusión: asistir al concierto de Blessd como parte de la celebración de su cumpleaños número 35.