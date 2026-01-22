A Lisbeth Valverde le hicieron una pregunta muy incómoda e íntima y así respondió

Una seguidora no lo pensó dos veces para hacerle una pregunta algo incómoda y bastante íntima a Lisbeth Valverde, quien, lejos de esquivarla, decidió responder con total honestidad.

Aunque la consulta fue enviada por mensaje privado, la exreina de belleza optó por compartirla públicamente, junto con la respuesta que le dio.

Lisbeth Valverde respondió una pregunta íntima.

La foto que despertó la duda

La inquietud surgió luego de que Lis, miss Costa Rica 2023, compartiera una fotografía luciendo un “body” para hacer ejercicio, prenda que llamó la atención de una seguidora.

“Lis, pregunta un poco personal, pero es que amo esos ‘body’. Cuando se ponen, ¿se usan con hilo o no se pone ropa interior? Disculpe la pregunta un poco incómoda”, consultó la usuaria.

Según explicó, ella suele usar ese tipo de prendas con ropa interior, pero reconoció que le resulta incómodo y que no le gusta cómo se ve.

Este fue el "body" que despertó la curiosidad de la seguidora de Lisbeth Valverde.

La honesta respuesta de la exmiss

Lisbeth decidió responder sin rodeos y dejó claro que el uso o no de ropa interior es una decisión completamente personal, aunque sí contó lo que ella hace en su caso.

“Pienso que es gusto, yo prefiero sin ropa interior”, respondió Valverde.

