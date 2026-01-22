Farándula

A Lisbeth Valverde le hicieron una pregunta muy incómoda e íntima y así respondió

Exreina de belleza no se anduvo por las ramas al responder el cuestionamiento

Por Manuel Herrera

Una seguidora no lo pensó dos veces para hacerle una pregunta algo incómoda y bastante íntima a Lisbeth Valverde, quien, lejos de esquivarla, decidió responder con total honestidad.

Aunque la consulta fue enviada por mensaje privado, la exreina de belleza optó por compartirla públicamente, junto con la respuesta que le dio.

Lisbeth Valverde
Lisbeth Valverde respondió una pregunta íntima. Fotografía: Instagram Lisbeth Valverde. (Instagram/Instagram)

La foto que despertó la duda

La inquietud surgió luego de que Lis, miss Costa Rica 2023, compartiera una fotografía luciendo un “body” para hacer ejercicio, prenda que llamó la atención de una seguidora.

“Lis, pregunta un poco personal, pero es que amo esos ‘body’. Cuando se ponen, ¿se usan con hilo o no se pone ropa interior? Disculpe la pregunta un poco incómoda”, consultó la usuaria.

Según explicó, ella suele usar ese tipo de prendas con ropa interior, pero reconoció que le resulta incómodo y que no le gusta cómo se ve.

Lisbeth Valverde
Este fue el "body" que despertó la curiosidad de la seguidora de Lisbeth Valverde. Fotografía: Instagram Lisbeth Valverde. (Instagram/Instagram)

La honesta respuesta de la exmiss

Lisbeth decidió responder sin rodeos y dejó claro que el uso o no de ropa interior es una decisión completamente personal, aunque sí contó lo que ella hace en su caso.

“Pienso que es gusto, yo prefiero sin ropa interior”, respondió Valverde.

Lisbeth Valverde
Lisbeth Valverde compartió públicamente la pregunta que le hizo la seguidora y la respuesta que dio ella. Fotografía: Instagram Lisbeth Valverde. (Instagram/Instagram)
Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

