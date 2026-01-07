Lisbeth Valverde defiende una parte de su cuerpo que muchos le piden que se opere

Lisbeth Valverde contó que tiene muchos lunares en su cuerpo, pero el que más llama la atención es el que tiene arriba del pecho. (Instagram/Archivo/Instagram/Archivo)

La exmiss Costa Rica y exparticipante de Mira quién baila, Lisbeth Valverde, confesó que hay un lunar en su cuerpo que suele despertar preocupación entre sus seguidores, pero que ella ama y no piensa quitarse, al menos por ahora.

La modelo contó que cada vez que hace historias en redes sociales y se le nota el lunar —ubicado en una parte del pecho— nunca falta quien le escriba para advertirle que podría ser peligroso.

“Siempre que hago una historia y se me ve este lunar, alguien me pregunta: ‘Lis, ese lunar, ¿ya se lo ha revisado?’”, relató.

Lisbeth Valverde hizo un gran confesión sobre sus lunares

Incluso reveló que una doctora amiga es una de las más insistentes en que se los quite, pero no solo tiene ese sino otros de igual tamaño en otras partes del cuerpo.

“Cada vez que me ve quiere quitarme todos los lunares, porque no solo tengo este, sino varios grandes en la espalda y yo me he rehusado por años a quitármelos”, confesó entre risas.

Valverde explicó que los lunares no le pican, no han cambiado de color, forma ni tamaño, y que ya se los ha revisado médicamente y que por eso lado está tranquila. Sin embargo, la recomendación médica es que debe quitárselos sobre todo, porque vive en la playa y pasa mucho tiempo expuesta al sol.

Lisbeth Valverde, exmiss Costa Rica 2023, contó que su lunar ha llamado la atención de muchos. (redes/Instagram)

La exreina de belleza agradeció la preocupación de quienes le escriben, pero dejó claro que, por ahora, se siente feliz con ellos.

“Tal vez en algún momento lo considere”, dijo sobre la posibilidad de retirarlos.

De momento, Lisbeth asegura estar muy contenta con su lunar y con los demás que tiene en el cuerpo, pues siente que forman parte de su identidad y por eso no tiene prisa en despedirse de ellos.