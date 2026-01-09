Turismo

Lisbeth Valverde confesó su frustración tras intentar cumplir una meta que se propuso para este 2026

Lisbeth Valverde admitió que las cosas no salieron como esperaba en su primer gran reto del año

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Lisbeth Valverde inició el 2026 decidida a cumplir una promesa personal que tenía pendiente: enfrentar uno de sus miedos y aprender a surfear.

La exmiss y presentadora decidió dar el primer paso en playa Grande, Guanacaste, una zona reconocida por sus condiciones ideales para la práctica del surf.

Un reto personal frente al mar

Lisbeth compartió con sus seguidores que esta experiencia no fue improvisada, sino parte de un compromiso que se hizo consigo misma para este año.

Lisbeth Valverde, miss Costa Rica 2023.
Lisbeth Valverde decidió cumplir una promesa pendiente y aprender a surfear en 2026. (Instagram/Instagram)

“Desbloqueado el miedo en Guana. Me prometí este 2026 aprender a surfear y, aunque hoy no fue mucho el avance, me divertí, rompí el hielo, hice ejercicio y trabajé mucho la mente. Seguiré practicando en Uvita”, escribió Valverde en una publicación.

Frustración, aprendizaje y emociones

La joven también publicó un video en el que relató cómo vivió su primer acercamiento real al surf, aclarando que era la primera vez que iba con la intención genuina de aprender, más allá de solo intentarlo.

Lisbeth Valverde compartió varias imágenes de su experiencia.
Lisbeth Valverde subió varias imágenes de su experiencia. (Lisbeth Valverde/Instagram)

Reconoció que hubo momentos de frustración, pero explicó que logró disfrutar el proceso al entender que todo aprendizaje requiere tiempo, paciencia y constancia.

“Siento que es una forma de trabajar las emociones, entender que todo en esta vida es un proceso y que por algo se empieza.

“Entonces, le voy a dar un 5 de 10. No me paré una sola vez en la tabla, pero surfeé de rodillas; no sé si eso es válido, si eso existe, pero para mí es un gran logro”, comentó entre risas.

Este fue uno de los videos compartidos por Lisbeth Valverde.
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

