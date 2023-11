Lisbeth Valverde confiesa los problemas que ha tenido con su guapo novio estadounidense

Lisbeth Valverde les contó a sus seguidores que le dio clases varios años a su novio. Fotografía Miss Universo 2023

La guapa reina de belleza, Lisbeth Valverde se confesó con sus seguidores al contarles los problemas que ha tenido con Travis Cones.

Por medio de su cuenta de Instagram, la rubia les contó a sus seguidores que buscaba, urgentemente, alguna recomendación de empresa o persona que diera clases de español, ya que su novio, quien es de Houston, Texas, Estados Unidos, apenas dice una que otra palabrita en español.

Fue por eso que la guapa dejó una cajita de respuestas y le empezaron a llover los diferentes comentarios: “¿Cómo educadora sería más fácil no? ¿O no le tienes paciencia?”, “A no Lis, enséñele usted”.

Por lo que la guapa, muy honesta y directa contestó: “Lo intenté por cuatro años, algo sabe, pero necesito que sea intensivo. Dice que soy muy estricta y, la verdad, ahora no tengo mucho tiempo y pues siento que con alguien externo va a aprender más rápido.

“No es tan fácil como parece, y necesito que haga un curso donde vaya varias veces”, comentó.

De hecho, la curvilínea contó que cuando su mamita se fue para El Salvador con su novio a la final del Miss Universo, tuvieron muchos problemas a la hora de comunicarse, ya que doña Margoth Brenes solo habla español.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde contó que la pasó muy mal por el accidente de un miembro de su familia

La ojiverde dijo que un grupo de personas los tuvieron que ayudar porque por poco ambos se pierden en el Pulgarcito de América.

La guapa Lisbeth Valverde contó que estuvo por cuatro años dándole clases de español a su novio Travis. (Captura)

La macha Lisbeth Valverde le pidió recomendaciones a sus seguidores para que su novio aprenda español. (Captura)