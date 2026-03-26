“Llegó y nunca más se fue”: esposa de Christian Bolaños cuenta cómo nació el amor entre ellos

Jazmín Salas y Christian Bolaños tienen más de 20 años juntos y su relación inició cuando apenas eran unos adolescentes. (redes/Instagram)

La creadora de contenido Jazmín Salas conmovió a sus seguidores al recordar cómo comenzó su historia de amor con el exfutbolista Christian Bolaños, una relación que nació cuando eran apenas unos adolescentes.

Ambos crecieron en Hatillo 8, en uno de los famosos barrios del sur de San José, donde el exjugador del Deportivo Saprissa se la pasaba con su grupo de amigos en la calle.

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Jazmín Salas contó que su esposo Christian Bolaños llegó a su casa y literalmente nunca se fue. (redes/Instagram)

“Yo recuerdo estar sentada en la grada de la casa de mi abuela y ver a Christian con varios amigos pasar y devolverse. Literal llegó y nunca más se fue”, empezó narrando.

Según recordó, para ese entonces ella tenía 13 años y “Bola” tenía 15 y apenas estaba comenzando su proceso en el fútbol mayor.

“Lo acaban de llamar a lo que era el proceso para iniciar el camino a la Selección sub-17”, relató.

Jazmín Salas se dedica ahora a la creación de contenido en sus redes. (redes/Instagram)

Jazmín fue más allá y aseguró que, en ese momento, ambos eran solo unos jóvenes soñadores, sin imaginar lo que la vida les tenía preparado.

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La historia de amor entre Christian Bolaños y Jazmín Salas inició cuando eran unos niños

“Obviamente, éramos niños jugando a ser adolescentes, con sueños grandes, pero sin imaginarnos lo que la vida nos tenía preparada. Con el tiempo llegó la maternidad, fútbol, contratos, cambios, viajes… ni en nuestros mejores sueños lo hubiéramos imaginado”, expresó.

Jazmín y Christian tienen dos hijos, Alisson, de 23 años, y Cristiano, de 18 años. Y según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se casaron en diciembre de 2006.

Jazmín Salas y Christian Bolaños, junto a sus hijos Alisson y Cristiano. (redes/Instagram)

La ahora influencer destacó que, pese a todo lo vivido, hay algo que tiene muy claro: “Toda esta historia comenzó allá en nuestro barrio, un barrio del sur”.

Además, dejó ver que su amor ha sido de toda la vida, pues Bolaños fue su primer novio y, 20 años después, siguen igual de enamorados que aquel día en el que se vieron en el corredor de la casa de su abuela.