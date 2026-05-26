Locutor Bryan “El Guapileño”Chacón tomó una difícil decisión a raíz de su enfermedad

Bryan Chacón "El guapileño", es uno de los locutores más queridos de La Caliente. (redes/Facebook)

El locutor Bryan Chacón, conocido popularmente como “El Guapileño”, anunció oficialmente su salida de la emisora La Caliente 90.7 FM y su retiro de la radio, luego de enfrentar durante los últimos meses complicados problemas de salud.

La noticia la dio a conocer por medio de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde agradeció al público que lo acompañó durante gran parte de su carrera frente a los micrófonos.

“Todo tiene un inicio y un final, pero el vínculo se queda”, escribió al inicio de su publicación.

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Chacón recordó sus inicios en radio en el año 2008, cuando encendió un micrófono por primera vez en radio Pococí 1600 AM, y aseguró que, además de la música, lo que más disfrutó siempre fue la conexión con los oyentes.

“La salud me ha puesto pruebas difíciles desde el 2024 y hoy quiero comunicarles mi retiro de la radio. Si algo voy a extrañar con toda el alma es esa cercanía única que solo ustedes me regalaron”, expresó.

Mensaje a los oyentes

El locutor también confesó que echará de menos los mensajes, historias y el cariño de las personas que lo acompañaban diariamente a través de la frecuencia.

“Gracias por hacerme parte de su familia durante estos años. Ustedes fueron, son y serán la mejor parte de mi carrera”, agregó.

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Hace seis meses, “El Guapileño” ya había adelantado que analizaba seriamente cerrar este capítulo de su vida, luego de acumular más de un año de incapacidad debido a su estado de salud.

Bryan fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré en diciembre del 2024, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y que lo obligó a alejarse de la radio y enfocarse completamente en su recuperación. Además, había sufrido dos infartos y debieron operarlo del corazón.

Bryan Chacón Steller, El Guapileño, locutor de La Caliente, tuvo que ser operado del corazón. (Instagram)

En aquel momento reconoció que la noticia había sido muy dura tanto para él como para los oyentes de La Caliente, emisora donde trabajó durante más de una década y logró ganarse el cariño de miles de personas.

Ahora, aunque se despide de la radio, deja claro que el cariño y la conexión con su público permanecerán intactos.

“Gracias por hacerme parte de su familia durante estos años. Ustedes fueron, son y serán la mejor parte de mi carrera. Gracias por sintonizar mi vida durante todo este tiempo. ​¡Hasta siempre!“, concluyó.