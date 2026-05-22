¡Siguen los cambios en el dial! Otro locutor anuncia su salida de la radio

El locutor Joseph Calderón tenía 3 años en las radios de Multimedios.

El locutor Joseph Calderón sorprendió este viernes a sus seguidores al anunciar que deja radio Bésame para asumir un nuevo reto profesional.

A través de un mensaje dirigido a los oyentes de “Bésame en la mañana”, el comunicador agradeció el cariño y la compañía que recibió durante su paso por la emisora 89.9 F.M.

“Quiero agradecer tu fiel sintonía de siempre, por permitirme acompañarte en carretera, en casita, en el trabajo, fuera de Costa Rica también. Hicimos una amistad muy bonita, creamos una comunidad de construcción y de aprender con los especialistas de Bésame en la mañana”, expresó.

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Joseph explicó que tomó la decisión de cambiar de rumbo laboral y confesó sentirse agradecido por la nueva oportunidad que llegará a su vida a partir del próximo lunes.

“He tomado la decisión de tomar otro rumbo profesional y agradezco mucho a Dios, a la vida y a las personas que me están ofreciendo esta oportunidad laboral”, comentó.

El locutor también aprovechó para agradecer a Multimedios y a la marca Bésame por confiar en su talento durante estos años.

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Joseph Calderón era el encargado de acompañar a los oyentes en las mañanas. (Cortesía/Cortesía)

No va para otra radio

En conversación con La Teja, Calderón detalló que trabajó cerca de tres años en Multimedios en sus diferentes emisoras y adelantó que su próximo trabajo no estará relacionado con la radio.

“No voy para ninguna emisora todavía. No puedo dar detalles porque hasta el lunes firmo el contrato y ya puedo confirmarlo, pero es una gran oportunidad gracias a Dios. Es para el gobierno”, explicó.

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Además, reconoció sentirse nostálgico por la reacción de la gente tras anunciar su salida.

“Tengo el WhatsApp y el Instagram repletos de mensajes, pero así es la vida, de enfrentarse a nuevas oportunidades, salir de la zona de confort y luchar por los sueños”, concluyó.