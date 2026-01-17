Locutor de Bésame se quitó un peso del corazón tras propuesta de matrimonio fallida

Joseph Calderón, locutor de radio Bésame, hizo un viaje a la playa que terminó siendo muy especial. (redes/Instagram)

Cerrar ciclos no siempre es fácil y, a veces, el corazón necesita rituales para sanar.

Así lo dejó claro el locutor Joseph Calderón, de la emisora Bésame 89.9 F. M., quien decidió liberarse de un peso emocional que cargó durante más de dos años: el anillo de una propuesta de matrimonio que nunca llegó al altar.

El animador lanzó el anillo al mar el fin de semana, tras un viaje a playas del Coco que hizo con sus colegas Julio Solís y Gabriela Aguilar. Dicha joya la había comprado él junto con otra similar para dar uno de los pasos más importantes de su vida.

Según nos contó, dicha relación terminó hace dos años y cuatro meses, pero fue hasta ahora cuando se sintió listo para soltar definitivamente ese peso que aún cargaba en su corazón.

“Ese es el anillo que yo entregué como propuesta de matrimonio en Colombia”, relató Calderón.

Joseph Calderón contó que siempre andaba el anillo en el carro esperando el momento indicado. (redes/Instagram)

Dicha propuesta la hizo el 14 de setiembre del 2022, en Cartagena. Sin embargo, un año después, en la misma fecha, la relación llegó a su fin por razones que prefirió mantener en privado.

El comunicador explicó que el mar tiene un significado muy especial para él, pues justo después de aquella propuesta vivió una experiencia que hoy interpreta como una señal.

Durante ese viaje con su pareja hicieron un tour de playas y, justo un día después de la propuesta de matrimonio, el mar se llevó su anillo.

Joseph Calderón se fue de paseo con los también locutores Julio Solís y Gaby Aguilar. (redes/Instagram)

Aunque actualmente mantiene una relación cordial con su expareja, Joseph reconoció que superar una relación de casi cinco años no fue nada sencillo. De hecho, por mucho tiempo anduvo el anillo en el carro, intentando deshacerse de él sin lograrlo, pues no se sentía listo.

“Arrojarlo al mar fue como el cierre final. Sentí que Diosito me dijo: ‘Joseph, ya, es el momento de soltar’”, mencionó.

Según relató en ese momento, se apartó de sus amigos por un momento para orar, meditar y, finalmente, dejar ir aquello que le traía recuerdos no tan buenos.

“Hoy pesa más lo bueno y lo no tan bueno, y estoy muy feliz de haber cerrado ese proceso. Estoy en una paz lindísima”, aseguró.

Este fue el anillo que el locutor de radio Bésame había comprado para su matrimonio. (redes/Instagram)

Joseph grabó el momento en que lanzó el anillo al mar y lo compartió en redes sociales, a través de las cuales recibió mensajes de apoyo, pero también algunas críticas de personas que señalaron un posible daño al medio ambiente.

Aun así, aseguró que para él, fue un paso necesario para sanar y seguir adelante con el corazón en calma.

Calderón ahorita está disfrutando de su soltería y, pese a esa mala experiencia, no le cierra las puertas al amor y espera algún día llegar a casarse y hacer una vida junto a esa persona ideal.