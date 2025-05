Locutor de radio Bésame guarda una prenda muy especial entre su ropa interior

El joven locutor Joseph Calderón guarda una tanga muy especial entre su ropa interior que no le dio vergüenza mostrar en sus redes.

Locutor Joseph Calderón, de radio Bésame y Zeta F.M.

Hace unos días el animador de la emisora Bésame hizo una historia en su Instagram donde estaba hablando de cierto tema, mientras mostró que estaba doblando ropa en su casa.

LEA MÁS: Joseph Calderón vende frutas en la mañana y en las tardes enamora a los oyentes de Bésame

Mientras conversaba con sus seguidores se le salió decir que en el cajón de sus calzoncillos había algo que llevaba años guardando, pero que prefería no mostrar. Obviamente, dejó a muchos enchilados y con las ganas de saber qué era y no dudaron en escribirle que mostrara lo que escondía.

Joseph Calderón mostró el elefantico que guarda con cariño

Al día siguiente, luego de leer los mensajes de los seguidores, decidió hacer un video y mostrar “el hilo” que guarda entre sus pertenencias.

LEA MÁS: Exlocutor de Bésame, Jeffrey Cubillo, le saca provecho a su seductora voz en algo que pocos sabían

“Ya estoy en casita y llegó la hora de mostrarles lo que tanto han esperado... No es mentira, he recibido cantidad de mensajes de ‘que muestre, que muestre’, y bueno, aquí está, el tema, la discordia. Fue entregado en el 2010 en la serenata con las chiquillas de la sección 11-1 y 11-2, creo que fue que hicimos la serenata juntos, no recuerdo muy bien”, explicó.

LEA MÁS: Una nueva voz se escucha en radio Bésame, pero su cara ya es conocida

Segundos después, el locutor sacó una tanga con la figura de la cara de un elefante, con su gran trompa, sin un ojo y con el elástico trasero.

Joseph Calderón, locutor de Bésame (Redes/Instagram)

“No piensen mal, esto es un tapabocas, ellas pensaron en la pandemia”, dijo mientras se colocaba el “hilo” en la cara.

(Shutterstock)

Joseph aclaró que “no está usado” y que tampoco lo iba a mostrar puesto y que si lo conserva es porque tiene la firma de sus excompañeras del colegio y por parte de sus recuerdos de aquella época colegial tan especial.