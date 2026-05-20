Querido locutor de La Mejor se va de la emisora

Miguel Cascante (negro) era uno de los locutores de La Mejor 99.1 F.M. que casi siempre estaba al mediodía programando música. (redes/Facebook)

El reconocido locutor Miguel Cascante, conocido popularmente como “El Huracán”, anunció este martes su salida de la emisora La Mejor 99.1 F.M., después de permanecer durante 19 años al aire acompañando a miles de oyentes.

La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores de la radio, especialmente por el emotivo mensaje de despedida que compartió, en el que repasó casi dos décadas de experiencias, madrugadas y momentos inolvidables frente al micrófono.

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“Diecinueve años entrando a cabina todos los días, aún de madrugada, café en mano y con muchas ganas de hacer las cosas bien en cada momento”, expresó el comunicador, quien además recordó que desde el primer día sintió nervios, pero también una enorme ilusión por cumplir sus sueños en la radio.

Cascante aseguró que durante todos estos años entendió que un micrófono va mucho más allá de transmitir música o hablar al aire y este es un puente que les permite conectar con los que están al otro lado escuchando.

El locutor también aprovechó para agradecer a sus compañeros de Central de Radios, los cuales aseguró fueron fundamentales en su crecimiento profesional y personal.

“Gracias por cada día, por cada locura que nos inventamos y además, ¿por qué no?, por taparme las metidas de pata cuando las hacía”, dijo con nostalgia.

Sus queridos oyentes

Sin embargo, una de las partes más emotivas de su despedida estuvo dedicada a los oyentes, a quienes reconoció como parte esencial de su carrera.

“Gracias por llevarme en la presa, en la cocina, en el trabajo, por cada día que ustedes me enviaron un mensaje donde me decían: ‘Huracán, hoy me hiciste reír’”, expresó.

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Miguel recordó que durante estos años compartió alegrías, tristezas e historias personales con su audiencia, creando una conexión muy especial con quienes lo escuchaban diariamente.

“Hoy me toca apagar ese micrófono dentro de estas emisoras. Claro que cuesta, porque aquí no solamente dejo un trabajo, dejo parte de mi vida”, confesó.

Pese a su salida, dejó claro que no se trata de un adiós definitivo, porque los “locutores nunca nos vamos, solo cambiamos de dial”, lo cual hace pensar que pronto escucharemos su potente voz en otra emisora.