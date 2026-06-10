Locutor Danny CR pide ayuda tras vivir una situación que nadie quisiera enfrentar

Danny CR acudió a sus redes sociales para pedir ayuda luego de sufrir un robo en La Uruca. (el danny Cr /el danni cr)

Lo que parecía ser un día normal terminó convirtiéndose en una amarga experiencia para Daniel Álvarez, mejor conocido como Danny CR.

El reconocido locutor acudió a sus redes sociales para pedir ayuda luego de sufrir un robo que lo dejó sin varias de las herramientas que utiliza diariamente para trabajar.

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Según contó, delincuentes quebraron uno de los vidrios de su vehículo cuando este se encontraba en La Uruca y aprovecharon para llevarse varios artículos de valor.

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“Me tacharon el carro y me robaron una MacBook de 13 pulgadas, una tableta Samsung y un celular Z Flip 7”, relató el comunicador.

Además de lamentar la pérdida de los equipos, Danny hizo una advertencia a familiares, amigos y seguidores, ya que entre los artículos sustraídos también se encontraba su teléfono celular.

“Si reciben algún mensaje de texto extraño, por favor no lo contesten porque no soy yo”, pidió.

El locutor también aprovechó para solicitar colaboración en caso de que alguien vea o le ofrezca alguno de los artículos robados.

“Les agradezco cualquier información si llegan a ofrecerles algo”, agregó.

A pesar del difícil momento, Danny destacó que lo más importante es que ninguna persona resultó afectada físicamente.

“Las cosas materiales se recuperan. Gracias a Dios mis amigos y yo estamos bien”, expresó.

Incluso aseguró que mantiene la fe de que podrá salir adelante de esta situación.

A pesar del difícil momento, Danny CR aseguró que seguirá adelante y buscará reponer sus herramientas de trabajo. (Danny álvarez /Danny álvarez)

Estas fueron las herramientas de trabajo que le robaron al locutor. (Danny álvarez /Danny álvarez)

“Que Dios haga justicia con las personas que se llevaron las cosas porque sé que no me va a dejar solo”, manifestó.

El comunicador reconoció sentirse golpeado por lo ocurrido, especialmente porque los equipos que le robaron forman parte de sus herramientas de trabajo.

“La verdad sí estoy un poco molesto, pero también me lo busqué porque uno no debería dejar esas cosas dentro del carro. Me duele porque son herramientas para trabajar y ya no las tengo. Mañana tengo programa, pero de alguna manera nos armamos de nuevo”, comentó.

Finalmente, Danny también aprovechó para solicitar orientación sobre el proceso que debe seguir para presentar la denuncia y tratar de recuperar sus pertenencias.

“Si alguien trabaja en el OIJ y me puede guiar con el proceso, se lo agradecería mucho. Será un día largo”, concluyó.