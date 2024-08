Locutor de La Caliente regresó donde es más feliz tras operación del corazón, pero aún no saldrá al aire

Bryan Chacón, "El guapileño", locutor de La Caliente estuvo este viernes en la cabina de radio, pero como invitado.

Byran Chacón Steller, mejor conocido como “El guapileño”, regresó este viernes a la cabina de La Caliente, donde ha sido muy feliz los últimos cinco años.

Su regreso se da luego de ser operado del corazón hace tres meses atrás al sufrir dos infartos a sus 36 años.

Sin embargo, su regreso a la cabina fue solo por una hora, tras ser invitado por su compañera María Osorio Castro, “La jefa”, a compartir con los oyentes de la mañana.

“El guapi” nos contó que, aunque ya los doctores le dieron permiso de regresar al trabajo, de momento, estará algo alejado de los micrófonos mientras termina con sus terapias.

La próxima semana regresará, oficialmente, a La Caliente, pero a hacer otras funciones administrativas y como programador de los temas que sonarán día a día en la 90.7 F.M..

“De momento, no estaré al aire, sí salí hoy como una hora, como para decirles hola a los oyentes y para sentir el cariño de todos, pero de momento, no voy a tener turno, no voy a tener horario, pero sí en la parte de programación y tareas ahí fuera del aire”, mencionó.

Hasta en octubre terminará con sus terapias, que está recibiendo en el hospital San Juan de Dios y, hasta entonces, analizará con los médicos y sus jefes si ya podrá regresar a la cabina.

Muy querido por los oyentes

El querido locutor dijo sentirse muy feliz de volverse a reencontrar con los oyentes, a quienes extrañaba mucho aunque igual nunca dejó de escuchar la radio.

De hecho, en la hora que estuvo compartiendo con “La jefa” no dejaron de mandarle saludos y decirle que estaban muy felices que ya estuviera bien de salud.

“De verdad que fue impresionante la cantidad de mensajes bonitos que ingresaron, de que han estado orando mucho por mí, por mi salud, porque todo mejore y, gracias a Dios, ahí estuve por lo menos una horita recibiendo también una pequeña inducción para ir regresando poco a poco”, dijo.

Los locutores de la emisora La Caliente, 90.7 F.M. de Multimedios, compañeros de "El Guapileños" están muy felices de verlo tan lleno de vida.

Bryan agregó que, físicamente, se encuentra muy bien y motivado al saber que su corazón va funcionando muy bien después de los dos procesos quirúrgicos que le hicieron.

En febrero le practicaron un cateterismo al lado derecho del corazón, y le colocaron dos stents en las arterias, y en mayo lo volvieron a operar a corazón abierto para hacerle un baipás coronario.

