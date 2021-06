“Estuve entre 11 y 12 años en Exa F M y después de la operación me quedé sin trabajo (llegó a un acuerdo con los dueños de la emisora) con el fin de hacerle frente a la enfermedad y el mundo se me vino abajo. A pesar del nombre que ya tenía no me salían oportunidades de trabajo. Fue una etapa muy dura”, recuerda.