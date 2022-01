Locutora Andrea Fernández tiene un sueño muy claro para este 2022

Andrea Fernández Andrea Fernández fue muy sincera con sus fans.

Andrea Fernández, locutora de Los 40, dio a conocer en su Instagram que tiene en mente convertirse en madre en este 2022.

Andre, quien es muy sincera con sus seguidores, les dio la oportunidad de que le hicieran preguntas y ella las respondió con toda franqueza.

[ Apareció el grafitero “enmascarado” admirador de la locutora Andrea Fernández ]

Cuando le consultaron si quiere ser madre dijo: “Me encantaría, yo sé que no me van a creer esto que voy a decir, pero creo que muy pronto podré cumplir este sueño, es que este es el año, Eva Luna, Greecy y yo”, afirmó.

Según sabemos, Andre sí tiene pareja, aunque en redes sociales no suele mostrarse acompañada y si no la tuviera, no dudamos de que habría varios interesados en ocupar el puesto.