Locutora Irma López dio un gran giro en el dial que la tiene encantada

Irma López tiene más de 15 años de ser locutora, profesión de la que se enamoró de rebote.

Irma López empezó a trabajar en la radio nacional hace 15 años y su voz se ha escuchado por varias emisoras de corte latino.

Hace menos de dos años llegó a la cabina que siempre había soñado, la de IQ Radio (105.5 F.M.) y, según nos contó, ha sido todo un reto personal.

La también DJ de música electrónica, de 44 años, hizo un repaso con nosotros de su carrera como locutora y de cómo nació su pasión por la radio, la cual la hizo dejar de lado otra carrera profesional.

Ella es vecina de San Luis de Heredia, pero se crió en Turrialba, y aunque no está soltera es de las que prefiere dejar su vida amorosa en el plano privado.

- ¿Cómo fue ese primer acercamiento con la radio?

Inicié en Radio Cultural de Turrialba, y descubrí ahí esa pasión por la radio en un programa que tenía y que se llamaba “Sonic”. Era un programa de música electrónica juvenil, y lo tuve a duras penas porque, realmente, entré como productora independiente del espacio y recuerdo que buscaba patrocinadores locales para poder hacerme de un salario significativo.

Después, me vine para San José a estudiar y es cuando logro entrar a Zeta, donde estuve muchos años (10). También pasé por Momentos Reloj, que es del mismo grupo radiofónico; y después de pandemia, en el 2021, salí de Central de Radios y entré al grupo Omega, donde estuve en Vox como un año y de ahí me pasaron a IQ, que es donde sigo hasta ahora.

- ¿Qué ha significado llegar a IQ?

Llegar a IQ fue un sueño hecho realidad porque siento que es una de las emisoras más respetadas que tiene el país, y también yo sentía que iba a dar un paso importante en mi carrera de locutora o comunicadora, porque IQ exige un nivel, en música y locución; entonces, encontrar ese balance con la locución y la cercanía con los oyentes de IQ era todo un reto, y para mí ha sido eso, todo un desafío que me exige mucho.

Las otras emisoras en las que he estado han sido muy bonitas también, me han aportado mucho y han hecho lo que soy actualmente, pero IQ para mí es ahorita lo mejor que me pudo haber pasado.

Irma López está ahora en IQ Radio, el cual asegura es un sueño cumplido.

- Esta emisora es de otro estilo completamente, ¿en qué la retó más este cambio?

Me retó a conocer la música de los 70′s, 80′s, 90′s, 2000 en inglés, porque yo estaba más acostumbrada a lo latino, y una de las cosas que me daba, justamente, un poco de miedo era la aceptación de la gente y del conocimiento musical, pero vieras que ya luego un año y nueve meses que tengo de estar ahí yo me siento con mucha confianza, como en casa. Me siento tranquila y creo que ese aporte de conocimiento musical que me dio estar en IQ ha sido superbonito e interesante.

- ¿Qué programas está conduciendo?

Tengo “Conexión 90′s”, a las 2 p.m., que es una hora de programa de esta época, y a las 3 p.m. tenía programa regular, pero desde hace un tiempito para acá produzco el espacio que se llama “Coffee time”, que es un espacio muy bonito, muy ameno, para compartir música en un tiempo para pasarla bien, y con la buena combinación de música y café, por lo menos para mí, porque soy coffee lover. Además, yo soy la que programo la música y lo que hago es una propuesta musical en las tardes con la excusa de tomarnos un café y disfrutar.

- ¿Ya manejaba bien el inglés cuando entró?

No, no, no te digo que, justamente, era todo un reto personal entrar a IQ porque no solo significaba conocimiento musical sino también pronunciación. Vieras que yo manejo el inglés, pero también hablo francés; de hecho, el francés es mi pasión, entonces tuve que conocer muchísimo de los nombres de los artitas, de las bandas, de las canciones, y tuve mucho apoyo de mis compañeros que tienen una trayectoria muy amplia.

Fue nominada por DJ AneTop como parte de una de las mejores DJs a nivel mundial.

¿Por qué ese amor por el francés?

Antes de meterme a estudiar locución comercial en el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) y prepararme para trabajar en la radio, yo quería dedicarme a la enseñanza del francés; incluso, lo quise combinar en algún momento con Relaciones Públicas, porque tengo estudios en eso también y para mí era un bonito complemento, pero en eso apareció la pasión por la radio y lo cambió todo.

- También es Dj, ¿hace cuánto se dedica a hacer mezclas?

Sí, soy DJ y productora de música electrónica, tengo casi el mismo tiempo de estar en la radio y siendo DJ, tal vez dos años más de ser DJ.

Lancé dos canciones ya con mi amigo DJ Lugari y con él es que produzco música electrónica, que es una de mis pasiones, pero en realidad hago todo tipo de eventos. Mi pasión como DJ es la música electrónica, pero mezclo todo tipo de música, porque hago todo tipo de eventos. También me he presentado a nivel internacional.

Cuando tenía el programa en Turrialba, que era de música electrónica, sentí en algún momento que sería bonito mezclarlas y así nació la inquietud por aprender a mezclar, y me inscribí en el DJ Lap, que es para tener más conocimiento de las mezclas y la música.

También es locutora comercial por lo que su voz se escucha en varios anuncios comerciales de radio y televisión.