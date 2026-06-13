Locutora Laura Flores le dice adiós a uno de los proyectos más importantes de su carrera

La locutora Laura Flores, de la emisora 94.7 F.M., anunció el cierre de su programa de las tardes. (redes/Facebook)

La locutora Laura Flores sorprendió a sus oyentes al anunciar el final de una etapa que marcó gran parte de su carrera en la radio nacional.

La voz de la emisora 94.7 FM confirmó que el programa BIT 94.7 llegó a su fin después de nueve años al aire, una noticia que compartió con mucha nostalgia, pero también con ilusión por los nuevos proyectos que están por venir.

Este espacio, que se transmitía a las 5:30 p.m., era el que transmitía junto con el actor Mario Chacón, quien fuera su pareja en el pasado.

A través de sus redes sociales, la comunicadora publicó un emotivo mensaje en el que agradeció el respaldo que recibió durante casi una década de transmisiones.

“Después de 9 años, con una mezcla de nostalgia, pero sobre todo de agradecimiento, llegó el momento de despedir BIT 94.7, un programa que ha sido una parte muy importante de mi vida.

“La radio tiene algo hermoso: aunque muchas veces no nos veamos, terminamos formando parte de la vida de las personas”, destacó.

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La locutora aprovechó para agradecer a los oyentes que le escribían diariamente, a quienes compartían sus historias y también a aquellos que, aunque nunca enviaron un mensaje, estuvieron fieles al otro lado del parlante durante años.

“Me he sentido muy querida y eso es algo que voy a agradecer siempre”, aseguró.

Flores también tuvo palabras de agradecimiento para Cadena Radial Costarricense, empresa que describió como su casa durante estos años.

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Locutora Laura Flores disfrutaba mucho hacer su programa. (redes/Facebook)

Aunque la despedida ha generado tristeza entre muchos seguidores, la comunicadora dejó claro que no se trata de un adiós a la radio, pues, según señaló, este cierre responde a una nueva oportunidad profesional que le permitirá desarrollar ideas diferentes y asumir nuevos retos.

“Siento que es momento de crecer, evolucionar y abrirle la puerta a un proyecto que me va a permitir desarrollar nuevas ideas, nuevos retos y darle más espacio a mi creatividad”, expresó.

La buena noticia para sus seguidores es que la espera será corta. Laura adelantó que este mismo lunes iniciará un nuevo programa, con otro enfoque y a la misma hora, y espera seguir contando con el cariño y la compañía de quienes la han seguido durante todos estos años.