Lorna Cepeda: así toma la “infidelidad” de su marido

Lorna Cepeda tendrá este domingo un apoyo superespecial. Fotografía de Lilliam Arce. (Lilly Arce Robles.)

La actriz colombiana Lorna Cepeda, una de las protagonistas de la sétima edición de “Dancing with the stars”, de Teletica, tiene entre sus habilidades una que muestra muy a menudo en su perfil de Instagram.

Lorna hace a la perfección “lip sync”, es decir, sincroniza los labios con algún audio y parece que es ella quien habla.

En uno de los videos recientes que compartió con sus millones de seguidores, la actriz de “Yo soy Betty, la fea” sale “hablando” con otra que mujer y ocurre algo que probablemente no ocurre en la actualidad en la vida de Lorna, quien el 28 de julio recibió en el país a su prometido, Juan David Morelli.

En un pase en vivo del programa De boca en boca, que hicieron el jueves desde un restaurante en donde estaban almorzando, la “Peliteñida” presentó a su amorcito, quien se portó muy amable y simpático.

El prometido de Lorna Cepeda la verá en primera. De boca en boca.

“Vino anoche (miércoles) y estamos supercontentos, yo estoy feliz porque me va a hacer barra este domingo”, aseguró Lorna con una sonrisa enorme.

Juan David recordó el momento en que le pidió matrimonio a la famosa actriz.

“Fue muy bonito, en una iglesia en Cartagena (Colombia). Estábamos comiendo con unos amigos y vimos un matrimonio que estaba pasando en una de las iglesias de ahí y me antojé, le pregunté que si se casaría conmigo, me dijo que sí y me arrodillé y le pedí la mano”, afirmó el galán.

Bien, volviendo al gracioso video que compartió Lorna en Instagram, aquí lo tienen.