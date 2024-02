Lorna Cepeda contó cómo está tras superar una peligrosa operación

Lorna Cepeda se sometió a una complicada operación

La querida y famosa actriz colombiana, Lorna Cepeda, volvió a las redes sociales tras pasar por el quirófano, debido a una complicada operación.

El pasado 10 de febrero Cepeda contó a sus seguidores que se iba a ausentar durante unos días de las redes porque tenía un problema de salud que resolver y este viernes regresó para contar cómo está, tras ser operado el pasado 5 de febrero.

“Primero, gracias, gracias por esperarme, por estar pendiente, por todas las oraciones, por toda la gente, por estar aquí mejor dicho, porque sus oraciones también dieron fruto, porque la verdad esta recuperación ha sido maravillosa, increíble. Me hicieron una operación importante en la que tenía que tener mucho cuidado, tengo una incapacidad de un mes, pero tengo que estar otros tres meses sin hacer fuerza ni nada”, contó en un video que publicó en su Instagram.

También explicó que la cirugía no fue por estética, como pensó un amigo de ella, se trató de una histerectomía total, procedimiento donde los médicos extirpan el útero y el cuello uterino.

Aunque está en plena etapa de recuperación, se siente tan bien, que le pidió permiso a su doctora para viajar a París, Francia, junto con dos de sus compañeros de Betty La Fea, Julián Arango y Natalia Ramírez, con quienes irá al Fashion Week, que será del 26 de febrero al 5 de marzo.

“Ya estoy bien, ya estoy regia gracias a Dios. A mí me dijeron París y se me curó todo, yo voy de metiche. Algo bueno que me ha dejado el personaje de Patricia Fernández (su papel en Betty, La fea)”, concluyó.